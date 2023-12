Serie A: esonero dell’allenatore, scelta obbligata

La situazione si sta complicando e ora l’ennesima sconfitta potrebbe mettere nei guai seri la società per quanto riguarda gli obiettivi stagionali. Per questo motivo si pensa di esonerare l’allenatore e dare una svolta al progetto.

La Serie A è pronta a fare fuori un altro allenatore. Perché c’è una società che proprio in queste ore sta riflettendo sul cambio in panchina dopo gli ultimi risultati. Potrebbe costare caro con l’esonero del tecnico.

Momento difficile dove potrebbero mancare veramente poche ore prima di ricevere un annuncio ufficiale. Sarà la società a prendere la decisione definitiva, visto che il tecnico non ha intenzione di cambiare nulla e vuole continuare su questa strada.

Esonero in Serie A: scelta presa dal club

Il tecnico e la squadra sono delusi del proprio cammino, visto che le prime due vittorie sono arrivate proprio nelle prime due gare stagionali e consecutivamente, poi soltanto delusioni con 9 sconfitte e 5 pareggi. La squadra non sa più vincere e per questo motivo ora si ritrova così in basso in classifica.

Momento complicato per il club che ora dovrà dare risposte proprio nelle prossime gare o sarà fatto fuori. C’è la sensazione però che la società abbia già preso la scelta di cambiare e per questo motivo si parla di esonero in Serie A per l’allenatore che pare non riesca più a mettere a posto le cose come capitato, invece, lo scorso anno.

Verona: esonero Baroni, la scelta col calendario

Con il Lecce ha ottenuto grandi risultati, mentre adesso con l’Hellas Verona c’è il rischio che Marco Baroni non riesca a tirare fuori la squadra da questo momento difficile, dove il club si ritrova penultimo con 11 punti fatti. Saranno decisive le prossime due partite, dove il club si gioca tutto contro Cagliari e Salernitana.

Due scontri diretti per la salvezza, queste le ultime due partite del Verona di Baroni nel 2023 che senza esonero in queste ore si giocherà la possibilità di tornare a cambiare tutto e ottenere dei risultati positivi proprio in queste prossime due partite.

Esonero Baroni: il sostituto del Verona

Con 2 risultati negativi o forse anche solo 1, potrebbe alla fine arrivare l’esonero del Verona per Baroni che porterebbe la società a dover cambiare allenatore e scegliere il sostituto. Tra i tanti nomi piace quello del giovane Daniele De Rossi.