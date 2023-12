Sinner-Alcaraz, tutto all’improvviso: e chi se lo aspettava così presto

I tifosi che non vedevano l’ora di vederli nuovamente in azione non dovranno attendere tanto: il match tra Sinner e Alcaraz è già fissato

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono ormai due big del tennis mondiale. Entrambi hanno dimostrato di avere doti fuori dal comune e i risultati non stanno tardando ad arrivare. L’azzurro ha chiuso da poco la sua miglior stagione, centrando la vittoria del primo Masters 1000 in carriera e posizionandosi in quarta posizione della classifica Atp, ad oggi suo best ranking.

Ancora meglio ha però fatto lo spagnolo che già nel 2022 aveva vinto il suo primo Major a Flushing Meadows che gli era valso la leadership del ranking per la prima volta, mentre quest’anno è riuscito a ripetersi in parte vincendo a Wimbledon e rimanendo stabile tra la prima e la seconda posizione.

Inoltre, tra i due, si è sviluppata una bella e sana rivalità che li ha portati a dare spettacolo in più di un’occasione. Tant’è che proprio nella stessa edizione degli US Open vinta da Alcaraz il loro match di quarti è stato votato come la più bella partita della stagione 2022. Quasi un antipasto, insomma, di quello che poi è stato e sarà in futuro.

Sinner-Alcaraz, ci risiamo: il momento è vicino

Così, mentre i tifosi sperano di rivederli presto nuovamente in campo in uno dei palcoscenici più importanti della stagione, è arrivato l’annuncio di un match esibizione tra i due. Come riportato da Il Tennis Italiano, la sfida dovrebbe avere luogo il 22 dicembre presso l’Academy di Juan Carlos Ferrero, non troppo distante da Alicante dove si trova ora Sinner per svolgere la sua preparazione in vista degli appuntamenti australiani.

L’altoatesino ripartirà dal Kooyong Classic, dove inizierà a mettere minuti nelle gambe in vista dell’Australian Open. Per lui, infatti, nessun torneo ufficiale di preparazione prima del primo Slam della stagione, in cui quindi potrebbe rincontrare il rivale per un nuovo capitolo della loro rivalità.

Al momento, Jannik è in vantaggio su Carlitos negli scontri diretti. I precedenti indicano 4-3 in favore dell’italiano e dunque l’anno prossimo Alcaraz avrà la possibilità di riportare la situazione in equilibrio.

I due sono tra i protagonisti più attesi del 2024, con lo stesso tennista murciano che sostiene che l’anno prossimo sarà la volta buona per Sinner per vincere il suo primo titolo Major. Ma non solo. “Nel 2024 vincerà uno Slam e diventerà il numero uno del mondo” ha detto non molto tempo fa Alcaraz in una conferenza stampa durante le scorse Atp Finals.