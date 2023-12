Sorteggi Champions, Europa, Conference: avversarie delle italiane

Sorteggi Champions, Europa League e Conference, tutto pronto a Nyon per quello che sarà il nuovo sorteggi per la prossima fase delle due competizioni europee dove si giocano tanto le squadre italiane per la stagione.

In corsa Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina tra Champions, Europa e Conference League. C’è grande attesa ora per quelli che saranno i sorteggi che possono dare avversarie difficili o alla portata delle squadre italiane.

Si scenderà in campo nel 2024 di nuovo con le competizioni Uefa che metteranno tante squadre italiane di fronte a partite impegnative dove ci si giocherà tanto per provare ad ottenere qualcosa di importante in questa stagione.

Sorteggi Champions League: Inter, Napoli e Lazio

Sono Inter, Napoli e Lazio che si giocano tanto nei sorteggi di Champions League per gli Ottavi di Finale, dove le squadre possono ottenere qualcosa di importante per garantirsi l’accesso al prossimo turno dei quarti di finale. Non sarà una passeggiata per le italiane, visto che di fronte avranno tutte squadra da prima fascia. Queste le squadre che possono incontrare Inter, Napoli e Lazio agli Ottavi Champions League che si giocheranno a febbraio 2024:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcellona

Questo il sorteggio ufficiale:

Porto Arsenal

Napoli Barcellona

PSG Real Sociedad

Inter Atletico Madrid

PSV Borussia Dortmund

Lazio Bayern Monaco

Copenaghen Manchester City

Lipsia Real Madrid

Sorteggi Europa League: Milan e Roma in attesa

Retrocessa dalla Champions c’è il Milan che si giocherà anche con la Roma i playoff Europa League, vale a dire la fase dei sedicesimi di finale per provare a passare il turno e arrivare agli Ottavi di Finale. Queste le squadre che può incontrare il Milan, quelle arrivate seconde nei gironi d’Europa League:

Friburgo

Marsiglia

Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Rennes

Qarabag

Queste altre, invece, quelle che può incontrare la Roma retrocesse dalla Champions:

Galatasaray

Lens

Braga

Benfica

Feyenoord

Young Boys

Shakhtar

Sorteggi Conference League: Fiorentina osserva

A differenza di Inter, Napoli, Lazio, Roma e Milan la Fiorentina è già un passo avanti in Conference League. Perché la squadra di Italiano che lo scorso anno ottenne una finale poi persa allo scadere, è già qualificata per gli Ottavi di Finale e dovrà aspettare il prossimo sorteggio a marzo. Per ora testa soltanto al campionato. Sono queste le squadre che si affronteranno tra le seconde del girone e quelle retrocesse dall’Europa League, la Fiorentina osserva e cerca di capire chi potrà avere come avversaria: