Tesoretto per Giuntoli: Juve, milioni per il centrocampista

Tesoretto per Giuntoli: arriva un carico di milioni da una cessione per acquistare il centrocampista tanto agognato da Massimiliano Allegri

La Premier League, e la giovanissima Saudi League, sembrano mondi lontanissimi. Lì dove i club possono sfidarsi sul mercato a colpi di centinaia di milioni di euro, o petrodollari, offrendo ingaggi da capogiro ed uno spettacolo entusiasmante all’interno di ‘teatri’ all’altezza. Stadi bellissimi, comodi e sicuri.

Poi c’è la Serie A. Un campionato di Serie B. Dove tutti i grandi club hanno debiti imbarazzanti e nemmeno uno straccio di stadio di proprietà, con la sola eccezione della Juventus, considerando soltanto i top club. Ma Top club fino a quando?

La Juventus sta cercando di abbassare il più possibile un monte stipendi diventato ormai insostenibile. Per questo Giuntoli sta rivedendo i contratti dei suoi giocatori più importanti sperando di poter spalmare su più anni i lauti ingaggi. Una politica al ribasso, così come sono al ribasso le ambizioni della società bianconera.

Tesoretto per Giuntoli: da un centrocampista all’altro

Soltanto qualche anno la Juventus puntava a vincere la Champions League. Oggi sarebbe disposta a firmare non una ma mille volte per arrivare tra le prime quattro e partecipare alla Champions League. In una manciata di anni tutto. o quasi, è finito.

Ora è il momento di raccogliere fondi in vista della prossima campagna acquisti. Il progetto di Giuntoli è quello di regalare al suo tecnico un centrocampista. L’attuazione del progetto passa attraverso la cessione di un bianconero.

Samuel Iling Junior è, da settimane ormai, in rampa di lancio nel mercato bianconero. Il talento inglese, classe 2003, dovrebbe essere il primo a lasciare la Continassa. Ha voglia di lasciare l’Italia, ha voglia di lasciare la Juventus. Vuole ritornare nella sua Inghilterra per non perdere completamente una stagione che nei suoi pensieri avrebbe dovuto avere ben altri colori e diversi contenuti.

In Premier League vi sono almeno tre club pronti a contenderselo offrendo alla Juventus quanto richiesto, ovvero 20 milioni di euro. Aston Villa, Tottenham, e nelle ultime ore anche il Brighton di Roberto De Zerbi, i club interessati al mancino Under 21 inglese. La Juventus è ormai da tempo entrata nell’ordine di idee di cedere il suo giovane esterno.

Il ricavato della cessione di Samuel Iling Junior sarà in buona parte investito per un centrocampista. Cedere per acquistare. La Premier League, e la Saudi League, sono davvero mondi lontanissimi.