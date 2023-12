Tifosi rassegnati, la decisione è presa: via dalla Juventus

Tifosi rassegnati, la decisione è presa. La Juventus che verrà passa anche attraverso decisioni che possono non piacere al popolo bianconero.

Il pareggio di Genova ha lasciato una scia polemica legata a doppio filo ad alcune scelte arbitrali che non sono piaciute alla Juventus. La formazione bianconera ha però lasciato soprattutto due punti a Marassi.

Questo interessa soprattutto ad Allegri e Giuntoli, perché passano le settimane, la formazione bianconera può vincere, pareggiare o perdere ma in casa Juventus non cambia l’obiettivo principale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Proprio per aumentare la qualità della rosa della Juventus e, allo stesso tempo, le opportunità di entrare tra le prime quattro in classifica, il mercato di gennaio può rappresentare un’opportunità importante. Con un occhio al profilo di centrocampista ideale per la formazione di Allegri ed un altro al bilancio, Giuntoli cerca di trovare una quadra complicata.

Se, come sembra, il prossimo mercato della Juventus dovrà essere finanziato da qualche uscita, la scelta della società bianconera potrebbe non piacere ai tifosi della Juventus. Quegli stessi, più o meno, che in estate si sono opposti fermamente all’ipotesi di scambio Lukaku-Vlahovic. Questa volta al centro del mercato potrebbe esserci un giovane beniamino del pubblico bianconero, ora in prestito al Frosinone: Matias Soulé.

Acquisto, cessione, plusvalenza. Tutto ruota attorno ad un unico concetto: il bilancio. E’ la stella polare della dirigenza bianconera. Da seguire sempre e comunque. E nel nome del bilancio e per una rimessa a posto dei conti, che si valuta anche la cessione del giovane talento argentino, classe 2003, che in questa stagione sta incantando il pubblico del Frosinone. La vicenda del talento di Mar del Plata deve essere monitorata costantemente.

Soltanto qualche giorno fa il direttore sportivo bianconero, Giovanni Manna, ha confermato come la Juventus intenda lasciare il suo gioiellino in Ciociaria fino al termine del campionato. A meno che non giunga un’offerta irrinunciabile, ma nel frattempo il prezzo di Soulé è aumentato e non poco.

Se fino a questa estate la sua valutazione era infatti attorno ai 20-25 milioni di euro ora, dopo l’esplosione con la maglia del Frosinone, l’argentino è valutato 35-40 milioni di euro, la stessa valutazione che la Juventus fa di Kenan Yildiz. Matias Soulé, quando è stato acquistato dal Velez Sarsfield, nel gennaio 2020, è costato alla Juventus circa 120 mila euro.

Per il talento argentino tutte le opzioni sono possibili. Dalla cessione, con annessa ricchissima plusvalenza, al prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.