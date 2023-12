Serie A: beffa per Milan e Napoli, Kiwior firma con un altro club

Jakub Kiwior potrebbe presto tornare in Serie A. Il difensore dell’Arsenal è davvero vicino alla firma con un club italiano. Roma, Napoli e Milan beffate.

La Serie A chiama Kiwior. Dopo aver concluso l’esperienza con lo Spezia per andare a giocare in Premier, il difensore potrebbe tornare a breve in Italia.

Si è parlato molto di Roma, Napoli e Milan, ma su Kiwior, secondo quanto riferito da calciomercato.it, ci sarebbe un altro club di Serie A pronto a sbaragliare la concorrenza. I contatti sono iniziati e vedremo se alla fine l’Arsenal deciderà di fare un passo indietro e dare il via libera alla cessione del calciatore.

Kiwior verso la Serie A: ecco chi lo prende

Kiwior è pronto a dire sì alla Serie A. La sua esperienza con l’Arsenal non sta andando sicuramente secondo le aspettative e il poco spazio a disposizione lo sta portando a valutare la cessione. Per il momento si tratta di una possibilità considerando che gli inglesi non sembrano essere pienamente convinti di questa ipotesi. Naturalmente la volontà del calciatore potrà avere un ruolo importante visto che trattenere controvoglia un calciatore non è mai l’idea giusta e, quindi, non possiamo escludere che alla fine si decida di cedere il calciatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, anche la Lazio ha sondato il terreno per arrivare a Kiwior in questo calciomercato invernale. Per il momento l’Arsenal non sembra essere intenzionata a dare il via libera al prestito, ma la strada è lunga e alla fine non possiamo escludere il sì al trasferimento a titolo temporaneo.

La Lazio ha bisogno di un difensore per cercare di consolidare la propria fase difensiva e Kiwior potrebbe essere il nome giusto per consentire a Sarri di alzare il livello. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: la Lazio pensa a Kiwior

