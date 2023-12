Calciomercato, Muller in Serie A? Annuncio del Bayern, è ufficiale

Comunicato stampa del Bayern Monaco riguardo il futuro in Germania di Thomas Muller: ecco tutti i dettagli sulla prossima destinazione del tedesco.

Qualche settimana fa era circolata la notizia relativa al presunto interesse di club italiani nei confronti di Thomas Muller. Il calciatore era finito nel mirino di Juventus, Inter e Milan, pronte a prenderlo a parametro zero già la prossima estate. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, ecco la decisione ufficiale del Bayern Monaco sul futuro del 34enne.

Calciomercato: Muller gratis in Serie A? Annuncio ufficiale del Bayern Monaco

Le tre big italiane – secondo quanto riportato anche dalla BILD – avevano messo nel mirino Thomas Muller che avrebbe avuto la possibilità di giocare in Serie A in un club come Inter, Milan o Juventus.

Muller doveva andare in scadenza a giugno 2024 ma alla fine il Bayern ha cambiato idea riguardo il futuro del 34enne. Ecco la decisione finale da parte dei bavaresi che, quest’oggi, hanno ufficializzato il rinnovo di contratto del calciatore, leggenda e bandiera del club di Monaco.

Nonostante non sia più un titolare indiscusso della squadra, la società ha deciso di proseguire il rapporto con il giocatore e di rinnovare il contratto dell’attaccante del Bayern Monaco Muller fino al 2025.

Calciomercato: addio Serie A, Muller resta al Bayern Monaco

“Voglio che la mia storia al Bayern Monaco possa avere altro successo. Per me è importante proseguire la carriera qui, voglio essere un pietra miliare del club e guidare nella direzione giusta la squadra”, queste le parole di Thomas Muller dopo il rinnovo con il Bayern. L’ufficialità della trattativa mette la parola fine alle varie voci di calciomercato relative al giocatore che era stato accostato, nelle scorse settimane, anche a club italiani come Juventus, Milan e Inter. Le tre società italiane erano pronte a valutare l’eventuale ingaggio di Muller, la prossima estate, a parametro zero. Alla fine, la società bavarese ha deciso di confermare la fiducia all’attaccante, che continuerà a giocare con il Bayern Monaco di cui è una vera e propria leggenda avendo giocato 684 partite.