De Zerbi-Napoli: l’annuncio scuote il mercato

Quello di Roberto De Zerbi è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato: l’allenatore del Brighton interessa a tantissime big, ma qualcosa in particolare potrebbe spingerlo verso Napoli

Non è un mistero che Roberto De Zerbi sia uno degli allenatori più interessanti nell’intero panorama del calcio europeo. Il tecnico ex Sassuolo sta facendo grandissime cose in Premier League, portando il piccolo Brighton a traguardi mai visti prima d’ora.

Il suo lavoro straordinario sta rilanciando la squadra inglese e permettendo a tantissimi giovani promettenti di imporsi in quello che è, a tutti gli effetti, il campionato più difficile in Europa.

Con un curriculum del genere, è chiaro che l’allenatore italiano sia entrato nel mirino di tantissime grandi squadre non solo in Inghilterra, dove alcuni lo considerano un potenziale erede di Pep Guardiola al Manchester City o sostituto di Erik ten Hag sulla sponda Red della città, ma anche nel resto del continente.

In Italia praticamente tutte le big sarebbero interessate a lui, dall’Inter in caso di addio di Simone Inzaghi alla Juventus che, probabilmente, perderà Massimiliano Allegri a fine stagione. Una squadra, in particolare, potrebbe destare l’attenzione del tecnico ed essere, probabilmente, la destinazione perfetta: il Napoli.

Napoli, Del Genio alimenta il sogno De Zerbi: le sue parole

Gli azzurri rispecchiano infatti, in larghissima parte, il credo tecnico dell’ex centrocampista. Al contrario di Inter e Juventus, costruite per giocare con una difesa a tre e abituate ad un gioco fondato sulla difesa e l’attesa dell’avversario, il Napoli ha fatto le proprie fortune negli ultimi anni con il 4-3-3, modulo preferito da De Zerbi, che in alcuni casi ricorre anche al 4-2-3-1, altro schema con il quale gli azzurri si schierano soprattutto in situazioni di difficoltà.

Inoltre, la mentalità prettamente offensiva dei partenopei è molto vicina alle idee dell’ex Shakhtar Donetsk, che fa del possesso palla e del fraseggio costante la chiave del suo schema, con la quale aprire spazi nella difesa avversaria e arrivare a creare pericoli. La sua attitudine nel lavorare con giocatori giovani ed emergenti potrebbe inoltre trovare la propria sublimazione in un ambiente come quello napoletano, con giovani interessanti e forti quali Khvicha Kvaratskhelia, Natan (nati nel 2001), Giacomo Raspadori, Gianluca Gaetano, Alessandro Zanoli e Jesper Lindstrøm (2000), oltre ai tanti ragazzi della Primavera che potrebbero trovare più spazio.

Il giornalista e conduttore Paolo Del Genio, durante la trasmissione “Il Napoli su Telecapri”, ha auspicato un arrivo dell’ex trequartista, che tra l’altro è stato anche al Napoli da calciatore tra il 2006 e il 2008, dicendo: “Con tutto l’affetto per Mazzarri, io proverei a prendere De Zerbi. L’anno scorso ha detto di voler restare in Inghilterra, ma se non capita l’occasione da una big inglese ha ammesso di voler tornare in Italia, prima o poi. Il Napoli sarebbe la squadra perfetta per lui se tornasse in Serie A.

“Bisogna fare un esercizio molto semplice: – continua- guardate una partita del Brighton e pensate se al posto dei suoi giocatori ci fossero quelli del Napoli. Vedere i nostri allenati da De Zerbi sarebbe uno spettacolo incredibile. Con Inter e Juventus farebbe più fatica, invece a Napoli troverebbe la squadra perfetta per lui”.