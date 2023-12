UFFICIALE – E’ stato esonerato: decisiva l’ultima sconfitta

Costa il posto in panchina all’allenatore italiano l’ultima sconfitta fuori casa. Per questo motivo la società ha deciso di esonerare il proprio tecnico e ha già scelto anche il sostituto.

Svolta importante che arriva in Italia con l’allenatore che è stato messo alla porta in maniera ufficiale ora con tanto di comunicato della stessa società che ha svelato il nome del suo sostituto che in queste ore prenderà la squadra in mano per provare a dare un segnale di svolta.

Si prende del tempo la società per decidere con calma quello che può essere il prossimo allenatore della prima squadra in attesa che passino queste feste natalizie. Perché al momento è stato messo in panchina ad interim il giovane tecnico che può anche dimostrare il suo valore e conquistarsi la fiducia della società.

Esonero ufficiale: allenatore cambiato

E’ arrivato il comunicato ufficiale che ha svelato come l’allenatore sia stato esonerato dopo l’ultima sconfitta decisiva per il suo posto in panchina. Adesso la tifoseria ha ricevuto la notizia e spera che qualcosa possa cambiare in un momento delicato dove gli obiettivi della società sono quelli di risalire la classifica.

Perché le sensazioni sono state negative al momento e c’è bisogno di ritrovare fiducia riguardo un possibile cambio che può arrivare già nelle prossime ore dal punto di vista dei risultati. Si aspetta di capire come cambierà l’atteggiamento anche della squadra e che reazione avranno in campo i giocatori.

Perugia: esonerato Francesco Baldini

E’ l’allenatore Francesco Baldini a pagare con un esonero dopo la sconfitta in casa dell’Arezzo che costa cara al tecnico che non è riuscito in un certo momento a dare segnali di svolta. Infatti, è arrivato un ko importante nell’ultima partita contro l’Arezzo in trasferta che ha fatto prendere la decisione alla società.

Francesco Baldini è stato esonerato dopo la sconfitta per 2-0 che è costata caro al tecnico che è stato costretto a salutare tutti e ora dovrà attendere una nuova occasione per mettersi in mostra.

Allenatore Perugia: scelto il sostituto di Baldini, è Formisano

Intanto, dopo l’esonero di Francesco Baldini il Perugia ha subito anche annunciato il sostituto. In queste prime ore della mattina è arrivata la chiamata del Perugia al giovane tecnico Alessandro Formisano che si occupa da anni della Primavera del club e ora è stato promosso ad allenare la prima squadra.