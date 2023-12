“Non ce la faccio più”, Ilicic fa piangere i tifosi: la rivelazione

Rivelazione di Josip Ilicic ai tifosi dell’Atalanta. L’ex attaccante del club bergamasco è tornato in Italia e ha guardato la partita dei propri ex compagni di squadra che hanno trionfato per 4-1 in rimonta contro la Salernitana.

Il calciatore che è ancora in attività nel proprio paese è parso sorridente rispetto quando ha deciso di lasciare l’Atalanta e per un breve periodo il mondo del calcio per dei motivi personali legati ad una depressione che stava attraversando post Covid 19.

Momenti di paura per lui e la sua famiglia che ha provato a stargli vicino in maniera forte e decisa, così come ha fatto tutta l’Atalanta dalla società, ai compagni e ai membri di staff e dirigenza che hanno mostrato grande segnali umani nei confronti del giocatore.

Atalanta: Ilicic fa piangere i tifosi

Era il grande ex tanto atteso, ma non perché fosse in campo, ma perché era già stata annunciata la sua presenza sugli spalti per vedere l’ultima partita del turno di Serie A che si è giocato questo weekend e si è conclusa con Atalanta Salernitana. Vicino ai suoi ex compagni e tifosi era presente anche Josip Ilicic che con la squadra bergamasca ha scritto pagine importanti della storia del club atalantino.

Il giocatore ha fatto davvero grandi cose nel corso di questi anni, per poi farsi da parte in un momento delicato della sua vita. Si è parlato di problemi di depressioni per Ilicic che sono iniziati con il Covid e il momento difficile che ha attraversato il mondo intero visto l’epidemia che ha costretto a chiudersi in casa tantissime persone. Intanto, ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano ciò che è accaduto a Bergamo nelle ultime ore, con l’ex giocatore che ha anche fatto piangere i tifosi.

Atalanta: commozione per Ilicic

Grande commozione per Josip Ilicic che al termine della partita ha fatto il giro di campo abbracciato con il suo ex allenatore Gasperini e alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Tanti tifosi hanno pianto dall’emozione e anche lo stesso giocatore ha vissuto momenti uguali in quell’abbraccio che Bergamo ha voluto fare per lui.

Intanto, ci sono stati tanti tifosi che hanno urlato al giocatore “torna a giocare con noi”, lui però ha risposto all’abbraccio di questi tifosi dell’Atalanta con un “Non ce la faccio più”.

I numeri di Ilicic

A 15 mesi di distanza dall’ultima volta, Josip Ilicic è tornato al Gewiss Stadium ed è stato un momento bellissimo con i tifosi dell’Atalanta. Lo sloveno alla Dea in cinque anni ha totalizzato 60 gol in 173 partite. Oggi è di nuovo al Maribor nel suo paese dove in stagione ha già segnato 4 gol e 4 assist.