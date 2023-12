Ma quale Juve, l’Inter lo prende gratis

Un obiettivo di calciomercato può sfumare per la Juventus: di mezzo ci sono sempre l’Inter e Beppe Marotta per il colpo gratis

Dopo diversi anni, il derby d’Italia torna a infiammare i tifosi per la lotta scudetto. Inter e Juventus sembrano destinate a duellare in maniera quasi esclusiva per la conquista del titolo, tra le attardate inseguitrici forse soltanto il Milan potrebbe ancora rientrare ma anche ai rossoneri pare mancare la giusta continuità.

La squadra da battere, non tanto per quello che dice la classifica, ma per le prestazioni e il modo di stare in campo, sembra l’Inter, che ha approcciato questa stagione in maniera ultra determinata per conquistare lo scudetto della seconda stella, obiettivo conclamato di tutto l’ambiente. La Juventus fin qui sta facendo benissimo, ma Allegri e soci dovranno dare fondo a tutte le loro energie per restare a contatto fino alla fine.

La sfida è sempre in vigore anche fuori dal campo, con continui intrecci di mercato che riguardano le due rivali. Entrambe le società sono alle prese con una situazione finanziaria non esattamente florida, ma per la prossima estate pianificano ugualmente acquisti di spessore. L’Inter per confermare la sua competitività ai massimi livelli, la Juventus per presentarsi al ritorno in Champions League con una rosa all’altezza della situazione.

Inter, Marotta colpisce ancora: che affare dal Real Madrid a parametro zero

Inevitabilmente, il confronto a distanza ha un protagonista assoluto, che è Beppe Marotta. Che per anni ha fatto le fortune bianconere e ora a Milano sta confermando la sua competenza calcistica e la sua abilità dirigenziale con pochi eguali. Il dirigente può tirare un brutto scherzo alla sua ex squadra, soffiandole un obiettivo a parametro zero.

E che obiettivo: parliamo di un calciatore di livello mondiale, che in carriera ha vinto tutto ciò che si poteva vincere e ora, arrivato a 33 anni, sembra non poter più aspirare a un posto da titolare nel Real Madrid, la squadra che più ha fatto le sue fortune.

In queste settimane, si è parlato molto del futuro di Toni Kroos, colonna del Real Madrid che a fine stagione andrà in scadenza di contratto e sarà prelevabile sul mercato a parametro zero.

Giocatore che da sempre interessa alla Juventus, che avrebbe effettuato già i primi sondaggi preliminari, ma attenzione all’Inter che, soprattutto se dovesse effettuare qualche cessione pesante a centrocampo, potrebbe entrare in corsa in maniera prepotente. Il ‘testa a testa’ potrebbe risolversi anche sulla base di chi dovesse vincere il campionato e avere dunque, per il tedesco, maggiore appeal nella prossima stagione.