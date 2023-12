Mercato Juventus, obiettivo impensabile (come il suo prezzo): la situazione spiazza

Si raffredda la pista di mercato per la Juventus. I bianconeri potrebbero virare altrove dopo la clamorosa richiesta economica.

Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di abbandonare definitivamente la pista di mercato, dopo le rivelazioni sulla valutazione del prezzo del cartellino. Il giocatore, che tanto bene sta facendo tra club e nazionale, dovrebbe rimanere nella sua attuale squadra visto che il presidente ha fissato una prima cifra.

La trattativa, vista l’assenza di una clausola, potrebbe riaccendersi la prossima finestra di mercato. Il suo futuro è ancora granata. Alessandro Buongiorno al momento non dovrebbe muoversi da Torino, nemmeno per approdare sull’altra sponda. Lo riporta il The Sun, che in queste ore ha riferito di una richiesta incredibile da parte del presiedete del club.

Urbano Cairo, secondo il tabloid inglese, avrebbe infatti fissato il prezzo del suo difensore centrale che fa gola a tante big, sia in Italia che in Inghilterra. Si parla di una cifra vicina ai 40 milioni di euro, richiesta dal numero 1 granata per sedersi al tavolo delle trattative.

Una cifra che spaventa prima il Chelsea, dettosi interessato al giocatore, che la stessa Juventus la quale sarebbe interessata a mettere a segno un altro colpo di spessore in difesa dopo quello della scorsa estate. La dirigenza granata è nota per vendere a caro prezzo i suoi big: basti pensare a Bremer, che proprio alla Juve era costato circa 52 milioni di euro nel 2022.

La Juventus studia già le alternative. Obbligata a un cambio generazionale, la Vecchia Signora aveva provato a informarsi per Alessandro Buongiorno, difensore granata accostato ai bianconeri le scorse settimane, ma avrebbe trovato le porte chiuse sponda Torino. A gennaio sembra davvero difficile che il capitano del Toro possa muoversi a gennaio, mentre a giugno si vedrà.

Il difensore ha fatto vedere grandi cose in nazionale, finendo sotto la luce dei riflettori, ma al momento quei 40 milioni sembrano veramente un ostacolo insormontabile per le casse di una Juve che dopo un periodo di crisi anche economica dovrebbe guardare a colpi più sostenibili. Il prezzo spaventa Giuntoli, che per Gennaio non dovrebbe mettere a segno nessun affondo per Buongiorno.

La forza economica del Chelsea invece potrebbe fare breccia nel cuore del Torino, che in ogni caso intende riuscire a ricavare da una possibile cessione il massimo possibile. Secondo i giornali inglesi però, lo stesso club londinese avrebbe fatto un passo indietro dopo le indiscrezioni trapelate dell’ipotetico prezzo fissato dalla dirigenza italiana.