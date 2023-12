Milan di sasso: Pioli dice addio, se ne va alla rivale

Mister Stefano Pioli potrebbe lasciare la panchina del Milan al termine della stagione in corso per firmare con la rivale del club rossonero

Sembra che il Milan stia ritrovando la giusta direzione. Ovviamente, però, per il momento è meglio non sbilanciarsi, considerando che la squadra rossonera viene da un periodo a dir poco da dimenticare. Le basi per tenere ben saldo il terzo posto della classifica di Serie A ci sono eccome, inoltre il ‘Diavolo’ potrebbe anche riuscire ad arrivare in fondo in Europa League.

Ad ogni modo, l’ambiente meneghino fatica ora a supportare più di tanto il lavoro portato avanti da mister Stefano Pioli. Nonostante gli ultimi risultati positivi ottenuti all’interno del rettangolo verde di gioco, la posizione del tecnico emiliano inevitabilmente rimane in bilico. Vero sì che la società rossonera lo stima e non vorrebbe mettere in atto un ribaltone in panchina, ma bisognerà vedere il rendimento di Rafael Leao e compagni da qui alle settimane a venire.

Troppi alti e bassi rischiano seriamente di compromettere l’intera annata sportiva del club lombardo, che non può permettersi di non qualificarsi in Champions. Il successo convincente ai danni del Monza, comunque, contribuisce ad alzare un po’ il livello della serenità, ma la sensazione è che il ciclo Pioli sia quasi giunto al capolinea ormai. Tant’è che la dirigenza meneghina si guarda attorno alla ricerca di papabili sostituti dell’allenatore di Parma.

Addio Milan, destino segnato: Pioli può firmare con la rivale

L’ex Fiorentina ha raggiunto il picco vincendo il diciannovesimo Scudetto del Milan, però da quel trionfo ha smarrito la bussola ed è apparso in evidente confusione spesso e volentieri. Anche dal punto di vista comunicativo ha lasciato a desiderare in più di un’occasione. Probabilmente la compagine rossonera necessiterebbe di altro, senza dimenticare che sarà imprescindibile rinforzare il team a disposizione nelle prossime sessioni di calciomercato.

Pioli, dal canto suo, è consapevole che potrebbe dire addio alla panchina del ‘Diavolo’, di conseguenza si vede obbligato a riflettere sul proprio futuro. In tal senso, non è da escludere che possa proseguire la sua carriera sbarcando in Premier. Il suo profilo, infatti, stuzzica la fantasia del Newcastle, che è stato rivale del Milan nel girone di Champions.

I ‘Magpies’ si stanno rendendo protagonisti in negativo di una stagione decisamente insoddisfacente, ragion per cui a giugno la proprietà potrebbe dare il benservito a Eddie Howe. A quel punto il club inglese potrebbe convincersi a puntare proprio su Pioli, avanzando una proposta economica alquanto allettante.

Il tecnico ex Lazio sarebbe senz’altro attratto da una simile offerta, anche perché il Newcastle vanta una gigantesca quantità di denaro da poter spendere in ambito di campagna acquisti. Insomma, il matrimonio tra Pioli e il Newcastle potrebbe diventare realtà. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.