Mourinho candidato numero uno: nuova avventura pronta

José Mourinho si avvia alla conclusione della sua avventura con la Roma e già c’è una candidata su tutte per portarlo via dalla Serie A.

I tifosi della Roma sono estremamente legati alla figura di Josè Mourinho e anche la proprietà giallorossa nutre una grande stima nei suoi confronti, riconoscendogli il merito non soltanto dei trofei bensì anche di un rinnovato appeal restituito proprio al logo del club della capitale.

La presenza del portoghese sulla panchina della Roma in qualche modo l’ha riportata ad aver i fari internazionali puntati addosso. Tuttavia al momento non c’è traccia di rinnovo per il tecnico, il cui contratto scadrà a giugno 2024.

Al netto delle dichiarazioni “diplomatiche” dopo Bologna-Roma, non è un mistero che José Mourinho senta il desiderio di mettersi in gioco in un altro contesto e – secondo ‘fichajes.net’ – ciò potrebbe accadere in Premier League. Più di un club starebbe seguendo da vicino le tracce del lusitano, ma il Newcastle United sarebbe pronto a fare sul serio.

Sul tecnico Eddie Howe c’è molta pressione con la dirigenza che ha obiettivi ambiziosi da raggiungere e la squadra sull’orlo della zona europea della classifica. Perciò cominciano le speculazioni su un possibile cambio della guida tecnica, ricercando un profilo più esperto ancora per competere in campo internazionale.

José Mourinho ai titoli di coda con la Roma: può andare in Premier League

Per tale ragione la scelta ricadrebbe su José Mourinho, giacché il Newcastle soffre l’eliminazione dalla Champions League e ciò avrebbe messo in discussione la continuità di Howe. I dirigenti sauditi vogliono veder fruttare gli ingenti investimenti realizzati e puntano a una figura che sappia di vittorie europee e che sia anche un trascinatore per la squadra e i suoi gioielli.

L’attuale allenatore della Roma pare essere il principale candidato per il Newcastle. In Premier League ha già una discreta esperienza maturata, avendo diretto Chelsea, Manchester United e Tottenham.

“Io vorrei restare a Roma”, ha detto il portoghese al termine della sfida di Bologna, ma la verità è che un possibile prosieguo del rapporto è appeso a un filo. Se non dovesse trovare un accordo con la Roma circa il rinnovo – e tutto spinge in tale direzione – sarebbe anche più semplice negoziare il suo arrivo in panchina per gli inglesi.

Nel frattempo Eddie Howe non vorrebbe lasciare l’incarico che ha attualmente, perciò cercherà nei prossimi mesi di convincere i vertici dei Magpies del progetto intrapreso insieme piuttosto che passare il testimone al tecnico portoghese, sebbene quest’ultimo sia un prediletto della proprietà, che penserebbe a lui come colui il quale potrà portare avanti un progetto vincente nel breve tempo.