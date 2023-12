Attrito con Mazzarri: nervi tesi in panchina col suo giocatore

La serata di Coppa Italia del Diego Armando Maradona è stata macchiata non solo dall’incredibile eliminazione dei campioni d’Italia, ma anche da un episodio che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Intorno all’ora di gioco fra Napoli e Frosinone, infatti, sulla panchina dei padroni di casa è stato registrato un attrito fra Walter Mazzarri ed uno dei suoi giocatori.

Episodio, questo, che riporta alla mente quanto già successo ad inizio stagione con Rudi Garcia, ma la situazione non è assolutamente paragonabile, considerato il fatto che il problema sembrerebbe essere immediatamente rientrato, nonostante la visibile scontentezza dell’azzurro.

Napoli, attrito con Mazzarri: nervi tesi in panchina

Ed anche quest’anno il Napoli si è fermato agli ottavi di Coppa Italia, perdendo in maniera nera contro un Frosinone che ha scritto una piccola ed importante pagina della sua storia con questa qualificazione. Eppure la sconfitta potrebbe essere l’ultimo dei pensieri per Walter Mazzarri, visto che c’è da fare i conti con un episodio spiacevole, che per il bene di tutti deve essere risolto il prima possibile per evitare che questo possa causare degli strascichi importanti lungo il percorso stagionale dei campioni d’Italia.

L’impressione, comunque, è che così come è successo, così questo episodio è stato archiviato, anche se i tifosi poco si fidano dopo le esperienze con Rudi Garcia: vogliono la conferma dai diretti interessati, anche se l’impressione è che non c’è ne sia chissà che bisogno.

Al 54′ minuto della sfida di questa sera fra il Napoli ed il Frosinone, dunque, al momento della sostituzione Diego Demme si è rivolto nei confronti di Walter Mazzarri palesemente irritato, deluso dal fatto di dover lasciare il campo dopo una prestazione tutto sommato sufficiente. Dal canto suo, però, l’allenatore dei campioni d’Italia non si è minimamente scomposto, parlando col suo giocatore con tutta la tranquillità di questo mondo prima di farlo accomodare in panchina.

Napoli, Mazzarri a Demme: pacca sulla spalla e tutto passa

Walter Mazzarri è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per ricompattare l’ambiente e guidare il Napoli vero i suoi obiettivi stagionali come un vero e proprio traghettatore, e quanto successo oggi ne è stat la perfetta dimostrazione.

L’allenatore azzurro, infatti, dopo lo sfogo di Demme al momento della sostituzione, altro non ha fatto che dare una pacca sulla spalla al suo giocatore per tranquillizzarlo e limitarne il più possibile lo sconforto. Essendo entrambi professionisti di un certo spessore ed esperienza, ci sarà stato sicuramente un confronto al termine della partita che avrà portato al “rappacificamento”.

Napoli, nella sconfitta premio di consolazione per Gaetano

Nell’amara serata del Maradona l’unico a tornare a casa con un premio di consolazione è stato Gianluca Gaetano, che per la prima volta da quando è in prima squadra col Napoli ha avuto l’onore fi giocare con la fascia al braccio della squadra nella quale è cresciuto e per la quale tifa sin da bambino. Da ringraziare il gesto da vero leader di Di Lorenzo, che una volta entrato in campo ha “rifiutato” la fascia da Mario Rui per lasciare proprio al prodotto del vivaio azzurro.