Nuovo bomber a zero: Inter, che colpo in Serie A

L’Inter ha un nuovo obiettivo di mercato in attacco: dopo Thuram, potrebbe arrivare un’altra punta di livello internazionale a parametro zero.

Dopo aver consolidato il primo posto battendo la Lazio all’Olimpico e allungando di un ulteriore punto sulla Juventus, l’Inter è ancor di più la favorita per la conquista dello scudetto in Italia. Ma i nerazzurri non guardano solo al campo, bensì anche a pianificare i colpi per la prossima stagione, tenendo sempre d’occhio la sostenibilità finanziaria.

L’attuale situazione ha richiesto al club una grande attenzione sul mercato, ma Beppe Marotta e il suo staff stanno riuscendo a tenere testa alle aspettative dei tifosi.

Adesso all’orizzonte si profila un altro arrivo molto interessante, con un perfetto equilibrio tra valore tecnico e costo contenuto. Il club nerazzurro ha infatti messo nel mirino un attaccante di grande valore, con esperienza internazionale e soprattutto in scadenza di contratto a giugno. Un altro colpo simile a quello che, la scorsa estate, ha portato a Milano Marcus Thuram dal Borussia Monchengladbach, e che oggi è una delle punte migliori della Serie A.

La coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez sta strabiliando tutti in questi primi mesi di campionato, ma la vera incognita per i nerazzurri restano le alternative offensive. Sfumato il ritorno di Lukaku, Marotta si è concentrato su due punte esperte e poco costose, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, entrambi arrivati a costo zero: il primo in prestito dal Bologna, il seconda a scadenza di contratto. Ma per il futuro è ovvio che servirà un ulteriore rinforzo.

Altro colpo in attacco per l’Inter: arriva dalla Serie A

Negli ultimi giorni si è profilata una nuova opportunità di mercato che riguarda il colombiano Luis Muriel, 32enne attaccante dell’Atalanta. Il suo contratto è in scadenza e Gasperini ha precisato che non si parla di rinnovo a Bergamo, ma le recenti prestazioni di Lucho hanno dimostrato che il giocatore ha ancora un ottimo valore. Molti pensavano a un suo ritorno all’Udinese, ma adesso sembra che il colombiano sia tornato nel giro delle grandi squadre.

Con Sanchez e Arnautovic che probabilmente lasceranno Milano la prossima estate, un innesto di esperienza e classe come quello di Muriel farebbe davvero al caso dell’Inter. L’attaccante della Dea ha sempre avuto problemi di discontinuità, ma agli ordini di Inzaghi non sarebbe certo un titolare fisso e potrebbe essere gestito in maniera più accorta. Non è poi da escludere che, in caso di addio di Sanchez già a gennaio, Marotta possa affrettare i tempi per portare Muriel a San Siro.