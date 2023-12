Sputi, gomitate e tv rotta: sospeso fino al 31 gennaio

Linea dura da parte del club che ha deciso di sospendere il giocatore fino al 31 gennaio dopo le sue brutte azioni nei confronti della squadra.

Altro caso di indisciplina in Premier League e dopo l’esclusione di Jadon Sancho, addirittura bandito dal centro sportivo per i suoi atteggiamenti irrispettosi, è arrivata la sospensione per un altro giocatore che ha visto chiudersi anzitempo il suo 2023 sportivo.

Negli ultimi giorni il Wolverhampton, club dove opera in maniera importante il super agente Jorge Mendes, ha annunciato la sospensione fino al 31 gennaio del terzino spagnolo Jonny Otto. L’ex difensore del Celta Vigo sarebbe stato allontanato dal gruppo per dei bruttissimi gesti nei confronti di squadra e staff tecnico e molti media inglesi stanno cercando di far luce su quanto accaduto.

Tra questi vi è il The Athletic che ha ricostruito la vicenda e rivelato i motivi esatti per i quali Jonny è stato sospeso fino alla fine di gennaio e che potrebbero portare anche ad un suo addio. Il noto quotidiano inglese ha spiegato come il terzino sinistro si sarebbe arrabbiato per una giocata in allenamento del compagno Tawanda Chirema ed avrebbe reagito violentemente, perdendo in lume della ragione.

Wolves, Jonny shock: il terzino perde la testa e il club lo sospende

I fatti che hanno portato alla sospensione di Jonny Otto da parte del Wolves risalirebbero a prima della sfida contro l’Arsenal del 2 dicembre, persa dai Lupi per 2-1. Durante l’allenamento, il centrocampista classe 2003 Tawanda Chirema è stato protagonista di una giocata che non è andata affatto a genio a Jonny che, secondo quanto raccontato dal The Athletic, avrebbe perso del tutto la testa e lasciando tutti attoniti.

Il terzino avrebbe prima rifilato una gomitata al malcapitato centrocampista, dopodiché avrebbe sputato sputato verso un membro dello staff tecnico ed infine, una volta rientrato negli spogliatoi, avrebbe rotto una TV. Una condotta davvero pessima da parte di Jonny e ciò ha portato il Wolves alla sospensione fino al 31 gennaio, con il club inglese che pensa anche ad una multa e ad una possibile cessione nel mercato di gennaio.

L’ex difensore del Celta Vigo è sempre stato un difensore a modo e nel corso della sua carriera non si era mai reso protagonista di simili gesti. Probabile che sotto il nervosismo mostrato in allenamento possa esserci qualcosa di più ed il Wolves vorrà indagare a fondo prima di reintegrare il giocatore in rosa, a patto che non si decida per l’addio ad inizio mercato.

Per Jonny si era parlato proprio di un possibile ritorno al Celta Vigo che non se la sta passando benissimo in Liga, ma anche il club galiziano adesso ci penserà bene prima di ingaggiarlo di nuovo dopo quanto accaduto.