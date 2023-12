Addio Juventus: 30 milioni per firmare col top club

Tutti pazzi per il nuovo gioiello del calcio argentino: potrebbe non bastare onorare la clausola rescissoria

Il mercato sudamericano, sia che si tratti di calciatori brasiliani o argentini – le due grandi rivali ovviamente fanno la parte del leone nello sfornare giovani talenti – è una fucina inesauribile di gioielli.

Di calciatori alle volte magari etichettati troppo frettolosamente come fenomeni – o paragonati al Maradona di turno 20 anni fa, a Leo Messi in epoca recente – ma comunque degni dell’attenzione dei top club europei.



Non sfugge a questa logica nemmeno il 17enne trequartista del River Plate che sta incantando tutti nel campionato argentino. La conformazione fisica, in termini di altezza e di corporatura, sembra davvero quella del fuoriclasse albiceleste vincitore di 8 Palloni d’Oro nonché del titolo di Campione del mondo giusto un anno fa.

I paragoni si sprecano, i confronti abbondano, la voglia di affidare le chiavi della Selecciòn al nuovo fenomeno del calcio albiceleste è tanta, e rischia di travolgere il ragazzo. Per ora, al di là degli inevitabili voli pindarici, il giocatore si ‘accontenta’ di aver destato l’attenzione di tanti club del Vecchio Continente.

Dal Napoli alla Juve in Italia, dal Barcellona a Chelsea e Manchester United in Spagna e in Inghilterra, tutti vogliono Claudio Echeverri. Ma c’è già chi si è portato avanti il lavoro, e che conta di bruciare la concorrenza a suon di rilanci milionari.

Tutti pazzi per Echeverri: si va oltre la clausola

Come riportato dall’influencer di mercato Fabrizio Romano in un tweet, Chelsea e Manchester United si sarebbero messi a caccia del giovane trequartista per capire che tipo di sforzo economico dovrebbero fare per strapparlo il prima possibile a Los Millionarios.

Indiscrezioni degli ultimi giorni avevano già riferito di un Barcellona che aveva addirittura aperto un dialogo con gli agenti del 17enne per incassare intanto un prezioso sì direttamente dal calciatore.

Il problema del club blaugrana è però sempre lo stesso: giustificare, in termini di Fair Play Finanziario, un esborso che forse potrebbe essere superiore alla stessa clausola di 25 milioni associata al cartellino di Echeverri, il cui contratto col River scade il 31 dicembre 2024.

Come riportato sempre da Romano infatti, il valore di quest’ultima potrebbe salire fino a 30 milioni negli ultimi giorni di mercato. La caccia è aperta, e si gioca su un terreno sul quale la Juve non ha ancora i piedi ben piantati. La situazione economico-finanziaria della società bianconera non prevede un’asta milionaria giocata su queste cifre.

Giuntoli e soci ci avevano certamente visto lungo nel cerchiare in rosso il nome di Echeverri sull’agenda di mercato. Peccato che lo abbiano fatto anche club finanziariamente più potenti della Juve.

