Alaba in Serie A: la bomba è clamorosa

David Alaba potrebbe lasciare il Real Madrid per sbarcare nel nostro campionato: c’è una big di Serie A sulle sue tracce

David Alaba va per i 32 anni ma è ancora un top player internazionale. Il capitano dell’Austria è uno dei perni della squadra di Carlo Ancelotti, ma il suo ciclo in Spagna potrebbe essere vicino al capolinea. Si parla di Italia come destinazione gradita e in particolar modo c’è una squadra italiana che ha già sondato il terreno.

La Serie A non può più competere con i maggiori campionati europei in tema di mercato. I fondi a disposizione dei nostri club, anche quelli più ricchi, sono imparagonabili con le big di Premier League e Liga, ma anche con realtà come il PSG o il Bayern Monaco. Ovvio quindi che ci sia la necessità di arrivare sui grandi nomi quando sono in parabola discendente o di lavorare attentamente sullo scouting per scovare giovani interessanti.

Uno dei profili che potrebbe impreziosire il nostro campionato è di certo David Alaba, difensore del Real Madrid e della nazionale austriaca. Il classe ’92 è un vero tutto fare, tanto che in carriera ha ricoperto tutti i ruoli di difesa e centrocampo, tra il club e la selezione del suo Paese.

Juventus, tentativo per Alaba: l’infortunio potrebbe agevolare la trattativa

Carlo Ancelotti si è sempre affidato a David Alaba nelle ultime due stagioni, tanto da farlo arrivare a quota 102 presenze nei Blancos. Anche in questa “temporada” è già a quota 17 gare disputate, ma purtroppo ora dovrà restare fermo per un lungo periodo.

Il difensore austriaco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la gara contro il Villarreal. Nel tentativo di contrastare Gerard Moreno ha subito una torsione irregolare, con la gamba che è rimasta piantata nel terreno.

Il suo rientro è ora fissato per giugno 2024 e dopo l’operazione inizierà subito la terapia riabilitativa. Come riportato dal portale fichajes.net, per lui potrebbe esserci un futuro in Serie A. Chiaramente l’infortunio potrebbe renderlo un’occasione di mercato, considerando anche che il Real Madrid lo acquistò dal Bayern Monaco a parametro zero (con altissime commissioni).

Secondo la stampa spagnola in pole position su di lui ci sarebbe la Juventus, che vorrebbe portarlo in Serie A. Un nome di esperienza (classe ’92), duttile e di grande personalità. Il sostituto perfetto di Alex Sandro, ormai destinato all’addio. A fare concorrenza ai bianconeri ci sono però anche il Manchester United, che dal Real Madrid ha già pescato Varane e Casemiro e gli arabi dell’Al Ittihad, dove ritroverebbe il suo vecchio compagno Karim Benzema.

