Ancora un cambio in panchina: se ne va subito

Ancora un cambio in panchina. Stavolta però il motivo è molto più curioso di un semplice esonero: forse non è mai accaduto prima

Per tutti è la professione più bella del mondo. Perché se tanti vogliono diventare medici, altrettanti insegnanti, o ingegneri o periti informatici tutti, perlomeno quasi tutti gli uomini ma anche tante donne, amerebbero diventare allenatori/allenatrici di calcio.

Guidare una squadra scegliendo i giocatori da mandare in campo, il modulo da adottare, sempre il medesimo oppure camaleontico, che si adatta all’avversario di turno. Le conferenze stampa prima e dopo le gare, potendo spiegare le proprie scelte e poter polemizzare liberamente con il giornalista di turno.

E poi firmare contratti pluriennali e se le cose non vanno bene possono anche licenziarti tanto lo stipendio verrà ugualmente accreditato sul conto fino alla scadenza del contratto. Finalmente il calcio che si è sempre sognato di vedere lo si può insegnare. Un sogno se fosse davvero così, e così facile. La realtà è un po’ diversa.

In uno dei club più importanti della storia del calcio, in questa stagione, sta accadendo qualcosa di incredibile. Qualora fosse accaduto in Italia le discussioni si sarebbero protratte per settimane su tutti i media. Invece in Olanda…

Ancora un cambio in panchina: l’Ajax cambia allenatore

La città è Amsterdam. La squadra di calcio in questione è l’Ajax. Non una semplice squadra, ma un mito nella secolare storia del calcio. Agli inizi degli anni ’70 i Lancieri di Amsterdam hanno riscritto la storia del calcio. Il calcio totale di Rinus Michels e poi il Profeta di quella maniera innovativa e straordinaria di interpretare lo sport più bello del mondo, Johan Cruijff. Non per tutti, ma per tanti, il più grande uomo di calcio di tutti i tempi.

Le tre Coppe dei Campioni consecutive, 1971-1972-1973, sono il suggello di un periodo irripetibile dove anche la nazionale olandese ha sfiorato per due volte il titolo di campione nel Mondo. Entrambe le volte, ai Mondiali del 1974 in Germania e a quelli successivi in Argentina, nel 1978, gli orange sono stati sconfitti dai padroni di casa. Un caso?

La leggenda irripetibile dell’Ajax anni ’70 è davvero lontanissima da un’attualità quasi schizofrenica. In questa folle stagione i Lancieri di Amsterdam hanno già cambiato diversi allenatori e ora è pronto ad arrivarne un altro. Il nuovo tecnico, però siederà sulla panchina dei Lancieri per un tempo ben determinato: soltanto per due gare.

Il nuovo allenatore è Michael Valkanis ed è l’assistente del tecnico titolare dell’Ajax, John Van’t Schip, nome conosciuto in Italia per aver militato nel Genoa negli anni ’90. Valkanis sostituirà il tecnico titolare solo per due partite dal momento che Van’t Schip ha chiesto, ed ottenuto, un permesso di due settimane per recarsi in Australia, paese dove vive il figlio che tra qualche giorno convolerà a giuste nozze. Un appuntamento imperdibile. E saltare due partire si può, anche se ti chiami Ajax.