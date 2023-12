Bernardeschi lo ha fatto ancora: i tifosi della Juve ‘tremano’

Federico Bernardeschi manda un altro messaggio alla Juventus ed i tifosi bianconeri “tremano” al solo pensiero.

La sessione di mercato di gennaio è pronta a cominciare ed in Serie A una delle squadre che maggiormente dovrebbe operare sarà la Juventus che dovrebbe investire principalmente sul centrocampo e sulla trequarti.

I bianconeri hanno bisogno di ulteriori innesti per poter competere fino alla fine per lo scudetto visto che davanti l’Inter appare lanciatissima. Sulla lista di Giuntoli ci sono tanti nomi e tante suggestioni di mercato ed il ds bianconero sta sfogliando la margherita, cercando di capire quali sono i giocatori che potrebbero essere utili a Massimiliano Allegri.

Tra le possibili idee di mercato della Vecchia Signora c’è anche l’ex Federico Bernardeschi che più volte si è offerto per ritornare a Torino. L’esterno d’attacco oggi in forza al Toronto vuole lasciare l’MLS dopo un’esperienza non propriamente positiva e via social ha mandato l’ennesimo messaggio alla Juventus, con i tifosi bianconeri che “tremano” solo all’idea.

Fisico scolpito e voglia di Juve: Bernardeschi “avvisa” i bianconeri

Da quando ha lasciato la Juventus nell’estate del 2022, Federico Bernardeschi non ha avuto propriamente fortuna. L’esperienza in MLS al Toronto assieme a Lorenzo Insigne non è stata delle più positive e l’ex giocatore bianconero vuole ora rimettersi in gioco tornando in Serie A.

Bernardeschi ha già affermato più volte che sarebbe contento di tornare alla Juventus ed anche via social ha mandato spesso messaggi ai bianconeri in questo senso. Con l’avvicinarsi della sessione di mercato invernale, l’ex Fiorentina è tornato ad “avvisare” i bianconeri facendogli capire di essere pronto a tornare a Torino e lo ha fatto con un post dove ha messo in mostra i muscoli.

Negli scatti pubblicati mentre è in palestra, Bernardeschi ha fatto vedere i propri enormi progressi da questo punto di vista, mettendo in mostra un fisico meravigliosamente scolpito dove gli addominali la fanno da padrone. Un’evoluzione importante quella del giocatore di Massa Carrara che si sta mantenendo in gran forma proprio sperando di essere richiamato dalla Juventus.

Bernardeschi sarebbe disposto anche ad accettare un trasferimento in prestito pur di tornare alla Juventus, ma al momento i bianconeri hanno altre idee e Giuntoli potrebbe puntare su di lui solo negli ultimi giorni di mercato. A Torino, l’ex viola non ha lasciato un gran ricordo ed i tifosi della Vecchia Signora “tremano” al solo pensiero di rivederlo all’Allianz Stadium, nonostante siano rimasti impressionati dalla sua evoluzione fisica.