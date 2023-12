Salernitana: Dia venduto per 20 MLN, accordo con Sabatini

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Boulaye Dia pronto a lasciare la Salernitana dopo tutto quello che è accaduto. Ora ci sono importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante che cambierà squadra.

Svolta per quello che riguarda il futuro del giocatore pronto ad una nuova avventura, perché ci sono forti interessamenti da parte di diverse squadre che hanno intenzione di affondare il colpo sul giocatore che è ufficialmente in uscita.

La sfuriata del presidente Danilo Iervolino ha attirato diverse società che possono ora approfittare dell’occasione di mercato e puntare sull’attaccante che è in uscita pronto per rimettersi in gioco con un’altra società.

Calciomercato: Dia lascia la Salernitana

Rottura tra Dia e la Salernitana con la possibilità che il giocatore possa lasciare a gennaio il club campano dopo già essere stato vicino alla cessione in estate, quando un club di Premier League si è presentato alla corte della squadra di Iervolino con il tentativo di portarlo via in prestito nelle ultime ore di mercato.

Tutto rimandato ora a gennaio con l’arrivo del nuovo dg Sabatini che è pronto a piazzare colpi importanti di calciomercato come quello che riguardano anche il futuro dell’attaccante Dia che è pronto ad andare via.

Cessione Dia: il prezzo fissato dalla Salernitana

Non sembra esserci possibilità per far restare Dia alla Salernitana e il primo compito di Walter Sabatini sarà proprio quello di vendere a gennaio il calciatore per provare a fare cassa e piazzare nuovi colpi. Intanto, il calciatore andrà via per giocare la Coppa d’Africa a gennaio e tra le varie possibilità c’è quella di restare in Serie A anche. Intanto, il prezzo di mercato per venderlo nella sessione di gennaio è di circa 21 milioni di euro.

Dia alla Lazio: le parole di Fabiani

Su Dia potrebbe esserci anche l’interesse della Lazio come circolano le ultime voci di mercato e a darne conferma è lo stesso direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani a Lazio Style Radio che ha detto: “Dia è un ottimo giocatore, bisogna solo valutare se sia in grado di integrarsi velocemente in un gruppo già collaudato come quello nostro”.

C’è la possibilità che la Lazio perda a gennaio Immobile per l’Arabia Saudita e a quel punto si valuterebbe seriamente la pista Dia da acquistare a gennaio con una valutazione di 20 milioni di euro.