Napoli, scelto il sostituto di Osimhen: colpo da 40MLN

Nonostante l’imminente rinnovo, il futuro di Victor Osimhen sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. Con ogni probabilità, infatti, l’attaccante nigeriano la prossima estate saluterà gli attuali campioni d’Italia, anche se negli ultimi giorni sarebbero circolate voci secondo le quali questo addio potrebbe addirittura anticiparsi già nel prossimo calciomercato invernale.

A fronte di questo il Napoli avrebbe iniziato a seguire diversi profili con i quali sostituire Osimhen, focalizzando la propria attenzione su un attaccante che in questa stagione starebbe stracciando ogni record, e sul quale inevitabilmente ci sarebbe creata un’agguerrita concorrenza.

Calciomercato Napoli: scelto il sostituto di Osimhen

Il rinnovo molto probabilmente servirà al Napoli per guadagnare il più possibile dalla cessione di Victor Osimhen, il cui futuro, per l’appunto, sembrerebbe essere sempre più lontano dai campioni d’Italia. La speranza dei tifosi partenopei è che ovviamente l’eroe del terzo scudetto azzurro possa vestire ancora a lungo la maglia del Napoli, ma i movimenti registrati in queste ultime ore dal quartier generale della Filmauro confermano il fatto che molto probabilmente Victor Osimhen a partire dalla prossima stagione non giocherà più per i partenopei.

Se così dovesse essere De Laurentiis avrà l’obbligo di sostituire il nigeriano un profilo all’altezza, che Meluso e dirigenza avrebbero iniziato a valutare già nel corso di questi mesi. A fronte di questo la lista si sarebbe piano piano riempita di nomi di attaccanti validi che possano fare al caso del Napoli, ma l’attenzione del club partenopeo si sarebbe posata su un giocatore in particolare, indicato essere il profilo ideale col quale andare (eventualmente) a sostituire Victor Osimhen.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, è Victor Boniface del Bayer Leverkusen la priorità assoluta del Napoli per il prossimo calciomercato estivo. Occhio però, perché sul nigeriano ci sarebbe la folta concorrenza di club di Premier League ma in modo particolare della Juventus, che qualora dovesse cedere Vlahovic rappresenterebbe essere la principale rivale di De Laurentiis nella corsa all’ex St. Gilloise.

Napoli su Boniface: affare dal 40MLN, forse

Il Napoli ha dunque deciso: è Victor Boniface l’erede perfetto di Osimhen. Il nigeriano del Bayer Leverkusen ha un valore attuale di mercato che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, ma l’impressione è che da qui alla fine della stagione la sua valutazione possa crescere ancora di più.

In quel caso, però, qualora dovesse essere ceduto Osimhen, il Napoli baderebbe davvero poco a spese, anche se si starebbero comunque valutando delle alternative a Boniface per evitare di farsi trovare impreparati.

Boniface complicato: il Napoli ha già pronta l’alternativa

Ad oggi l’affare Victor Boniface sembrerebbe essere complicato, ed è per questo che il Napoli starebbe monitorando più da vicino anche la situazione legata a Jonathan David. In scadenza col Lille il 30 giugno 2025, il canadese ha un valore di mercato di 50 milioni di euro, che però in estate potrebbe vertiginosamente precipitare, considerata anche la sua volontà di non rinnovare coi francesi ed andare via dalla Ligue 1.

C’è un però a questa situazione, visto che come per Boniface anche su David c’è un’agguerrita concorrenza, considerati gli interessi di Milan e Newcastle. Non ci resta dunque che aspettare, ma le soluzioni in casa Napoli per sostituire Osimhen di certo non mancano.