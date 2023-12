Napoli: addio Elmas, trovato in Serie A il sostituto

Il calciomercato del Napoli già si sblocca con dei possibili nuovi arrivi. Perché ci sono diversi giocatori che andranno via già nella sessione di gennaio per fare spazio a dei nuovi calciatori.

Ci sono possibilità concrete che il Napoli possa rivoluzionare tutto già a gennaio, in vista di ciò che accadrà nella prossima estate. Perché c’è il timore che possano arrivare degli addii importanti per dare spazio a nuovi giovani.

Diverse situazioni di calciomercato che riguardano il Napoli pronto a dire addio ai tesserati che non sono felici di restare a queste condizioni come ha rivelato anche lo stesso allenatore. A quel punto si andrebbe a fare un mercato puntando su giovani di qualità.

Calciomercato Serie A: il Napoli cede Elmas

Sembra ormai tutto pronto per quella che sarà la cessione di Elif Elmas, pronto a dire addio nel mercato di gennaio per andare in Germania e firmare con Red Bull Lipsia che ha offerto 25 milioni di euro al Napoli per il talento macedone che ha ancora molti anni di carriera davanti.

Il classe ’99 con il suo entourage lavora già dall’estate per trovare una nuova sistemazione e adesso sembra intenzionato ad andare via appena possibile. Si approfitterà del mercato di gennaio e facendo leva sul contratto in scadenza nel 2025 per lasciare Napoli, con De Laurentiis che sembra obbligato quasi a dover accettare i 25milioni per la cessione di Elmas al Lipsia.

Napoli: Elmas via, Samardzic o Colpani per sostituirlo

Il futuro del calciatore sembra già scritto, intanto, ci sono delle novità che riguardano il futuro del tesserato e non solo. Perché Elmas lascerà Napoli a gennaio e la società dovrà trovare subito un sostituto. Si guarda in Serie A, dove ci sono due nomi appetibili che piacciono tanto la società azzurra come Samardzic e Colpani, entrambi difficili da prendere a gennaio ma per quelle cifre sui 20 milioni la società possono farci un pensierino.

Determinante sarà anche la volontà degli stessi calciatori. Da capire se in questo momento con il via ad un nuovo progetto possa arrivare l’ok da parte di Colpani o Samardzic al Napoli per trasferirsi, dove c’è anche un clima di contestazione.

Udinese: Samardzic al Napoli già a gennaio

La pista più percorribile porta a Samardzic dell’Udinese che può passare al Napoli visti i grandi rapporti tra le due società che già più volte hanno trovato l’accordo giusto. Decisive le prossime settimane per trovare la giusta intesa già a gennaio.