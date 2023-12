Crollo della Uefa, nasce la SuperLega: domani la sentenza ufficiale

È uno dei principali quotidiani italiani a svelare il futuro del calcio, con la sentenza sulla SuperLega che avrà una decisione ufficiale nella giornata di giovedì.

Sono emersi diversi scenari e sono stati svelati tutti in mattinata, in merito a quelle che sono le potenziali vicende che trovano coinvolte la Uefa e i club che avevano aderito al progetto SuperLega, sul quale ci sarà sentenza domani.

La Uefa rischia il crollo con la nascita della SuperLega, facendo venir fuori una “Super Champions” che vedrebbe un progetto che potrebbe far crollare anche il format che ha provato a far venire fuori la stessa storica federazione calcistica europea, a partire dall’annata 2024/2025.

SuperLega, crollo della Uefa: la sentenza nella giornata di giovedì

Domani la Corte si esprimerà in merito ai fatti che hanno riguardato la vicenda SuperLega, progetto ancora in piedi e in contrasto con la Uefa.

Sarà fatta chiarezza, precisamente 976 giorni dopo quanto accadde da quel comunicato ufficiale congiunto dei club fondatori della SuperLega, nella mossa contro la Uefa, facendo venir fuori un caso sia calcistico che politico. In prima linea sono rimate Real Madrid e Barcellona, con la nascita di una SuperLega che sia più meritocratica e aperta, in vista del futuro.

Tra gli scenari possibili quelli di vedere crollare il sistema Uefa, con quest’ultima che perderebbe potere. Nelle intenzioni della SuperLega, quella di regolarizzare il calcio sulla falsa riga della Formula 1 dove la Federazione internazionale gestisce le regole, ma non i profitti e gli aspetti finanziari. Nyon rischia di “scricchiolare”.

SuperLega, Uefa e FIFA: domani la sentenza dei Giudici

La SuperLega, secondo quanto riportato da i colleghi de Il Corriere dello Sport, ha intenzione di non monopolizzare il calcio. Con FIFA e Uefa già presenti e che regolamentano il mondo del calcio, sarà compito dei Giudici stabilire se Uefa e FIFA sono federazioni che ostacoleranno la concorrenza della SuperLega. Se dovesse la Uefa, confermare la possibilità di governare il calcio in Europa, stabilirebbe ancora di più il potere che ha la Federazione di Aleksander Ceferin, presidente Uefa che si è battuto duramente sulla vicenda SuperLega.

Come funziona la SuperLega? Calcio in rivoluzione

Un sistema che cambierebbe con l’introduzione della Champions League nel suo nuovo format, perché con la stessa a girone unico, due Paesi potranno portare cinque squadre nella competizione. E parlando appunto di meritocrazia, in molti pensano che sia arrivato il momento di dividere per bene i posti per la stessa Champions League o, appunto, in una competizione chiamata Super Lega, così da dare possibilità anche a club meno “ricchi” di giocarsela in una competizione dove saranno finanziati dalla stessa. Un po’ come succede per la Uefa che, in base ai piazzamenti ottenuti dalle big della competizione, permettono un incasso importante ai club stessi.