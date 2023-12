Festa Inter: vittoria e primo colpo di mercato

La stagione dell’Inter prosegue senza intoppi e ora Simone Inzaghi può sorridere anche per il mercato di gennaio: in arrivo un colpo importante

L’Inter vince e non si ferma più, con l’obiettivo di andare più avanti possibile in ogni competizione. Marotta e Ausilio non vogliono lasciare nulla di intentato e hanno promesso al proprio allenatore che verrà preso un profilo utile ad allungare le scelte tecniche sugli esterni. Il nome è di primo piano e fa sognare i tifosi.

Meglio di così non si poteva concludere lo scorso fine settimana per l’Inter. La vittoria sulla Lazio ha consentito ai nerazzurri di allungare a +4 sulla Juventus, diventando a questo punto la grande favorita per la vittoria dello Scudetto. Che i ragazzi di Inzaghi fossero in pole position per il campionato lo si sapeva sin dalla scorsa estate, quando fu completato un mercato di primissimo livello.

La rosa più attrezzata per vincere e con la grande motivazione di arrivare alla seconda stella, anticipando il Milan in questa speciale corsa. Marotta e Ausilio hanno messo a disposizione del proprio tecnico una squadra fantastica, con acquisti mirati che stanno facendo la differenza, vedi Thuram. In pochi potevano immaginare una simile resa da parte del figlio d’arte, specie se i nomi da sostituire erano Lukaku e Dzeko. Invece il francese ha timbrato il cartellino anche nella notte dell’Olimpico, mostrando qualità fuori dal comune.

Inter, il sostituto di Cuadrado sarà Buchanan: tutto sull’esterno del Bruges

L’unico colpo che non ha convinto sin qui è Cuadrado. Il colombiano ha accusato tantissimi problemi fisici e ha trovato poco spazio. Come se non bastasse ora dovrà anche operarsi al tendine d’Achille, stando fermo per 3 mesi.

Lo stop di Cuadrado impone un intervento sul mercato da parte dei nerazzurri. Sia Ausilio che Marotta hanno annunciato che un esterno arriverà a gennaio e sarà un profilo di una certa qualità. Il prescelto è Tajon Buchanan, laterale destro classe 1999 in forza ai belgi del Bruges.

Il canadese è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e sta impressionando anche nelle coppa europee. Affermatosi in MLS e sbarcato in Belgio nel gennaio del 2022, ha entusiasmato diversi top club europei che si sono messi in fila per lui.

In molti lo hanno paragonato (anche se sul lato opposto) al connazionale Davies del Bayern Monaco. Ovvio che un tale talento non possa rimanere a lungo al Bruges ma sia già pronto per il grande salto. L’Inter deve fare i conti con la concorrenza del Manchester City di Guardiola ma sembra essere al momento in vantaggio. Sarebbe un acquisto estivo anticipato a gennaio, anche perché significherebbe investire una cifra non indifferente da prestito e riscatto (valutazione superiore ai 20 milioni).

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI