L’Inter ha deciso: per l’attacco c’è il ritorno

Inter pronta a lavorare in sede di mercato per trovare un nuovo rinforzo in attacco da regalare a Simone Inzaghi.

Continua la marcia inarrestabile dell’Inter in questo campionato: i nerazzurri, sfruttando il mezzo passo falso della Juventus, si sono portati a +4 grazie al successo in casa della Lazio. Fatta eccezione per il mancato primo posto del girone in Champions League (ampiamente alla portata del club nerazzurro), non c’è nulla da rimproverarsi in casa Inter in questa prima parte di stagione.

Eppure la dirigenza non vuole lasciare nulla al caso in vista dell’assalto alla seconda stella della storia della società. In questa ottica va visto l’interessamento da parte dell’Inter per diversi profili di attaccanti che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi. Se dovesse concretizzarsi l’addio di Sanchez già a gennaio, l’Inter potrebbe pensare ad un ritorno a sorpresa per quello che riguarda l’attacco.

Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe Wilfried Gnonto. Classe 2003, l’attaccante è diventato una riserva del Leeds, squadra di Championship inglese. Una brutta inversione di tendenza da parte del giovane attaccante italiano che era diventato un punto fermo della nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato Inter, ritorno in vista per l’attacco

La retrocessione del Leeds e la perdita del posto da titolare hanno frenato e non poco la carriera dell’ex giocatore nerazzurro che ora però potrebbe far ritorno in Serie A. Cresciuto proprio nelle giovanili dell’Inter, Gnonto potrebbe ricoprire il ruolo di alternativa per il reparto avanzato dei nerazzurri.

Le condizioni fisiche di Sanchez ed Arnautovic in questa prima parte di campionato non sono state delle migliori e non è da escludere che Marotta torni immediatamente sul mercato, anche perché finora Simone Inzaghi ha adattato Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta quando necessario per far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

L’arrivo di Gnonto andrebbe a sistemare il reparto offensivo e potrebbe concretizzarsi in prestito. Il Leeds infatti non si opporrebbe alla partenza dell’ex giocatore dello Zurigo anche per provare a valorizzare di nuovo il suo cartellino che sta vedendo scendere in maniera decisa il prezzo con le ultime panchine della punta.

Gnonto potrebbe così rappresentare un importante rinforzo per Inzaghi in vista della seconda parte di campionato anche nel caso in cui Sanchez dovesse restare. Per il giovane attaccante azzurro poi, si tratterebbe di un’occasione di mettersi di nuovo in mostra in vista dell’Europeo che si giocherà la prossima estate con la voglia di mettere in difficoltà Spalletti in sede di convocazioni.