PSG: lite e addio, la società lo caccia

Il grande progetto del Paris Saint Germain è arrivato ormai ad un bivio clamoroso. Perché tutto quello che era stato messo in piedi è crollato miseramente.

Lo sceicco Al Khelaifi non è riuscito nell’impresa di poter vincere una Champions League, andandoci vicino nell’edizione del Covid quando ha poi perso in finale contro il Bayern Monaco.

Tantissime delusioni nonostante giocatori stellari come Mbappe e co che sono arrivati a giocare al servizio del PSG e che non hanno mai trovato l’unione di gruppo. Adesso la situazione si fa sempre più delicata.

PSG: progetto già arenato anche con Luis Enrique

C’è grande tensione a Parigi per ciò che sta accadendo dentro e fuori dal campo. Perché continuano i problemi per i calciatori del PSG che sono bersagliati dalla tifoseria parigina da anni per le continue delusioni che sono arrivate in campionato e in Champions. Per questo motivo ci sono anche stati tanti cambi allenatori con esoneri continui e ora il nuovo progetto è finito nelle mani di Luis Enrique che continua a non avere un rendimento continuo.

Nel PSG sono andati via tanti campioni ed è rimasto il solo Mbappe che non sembra stia aiutato il nuovo allenatore. Il calciatore francese è da anni corteggiato dal Real Madrid e presto potrebbe arrivare il momento dell’addio. Perché il suo contratto andrà in scadenza e non sembra abbia più intenzione di restare a Parigi.

PSG: lite Mbappe Luis Enrique

Il PSG deve fare anche i conti con problemi interni come la lite tra Luis Enrique e lo stesso Mbappe che hanno discusso in maniera animata dopo quanto accaduto col Borussia Dortmund. Dove il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori di rallentare nonostante fossero sul pari quando nell’altra sfida il Milan aveva segnato il 2-1 in casa del Newcastle.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Mbappe che ha contestato la decisione di Luis Enrique che però ha subito risposto dicendo che è lui a dare ordini e che il calciatore deve solo eseguire quello che lui chiede. Tensioni interne che possono portare anche ad una svolta in vista dei prossimi mesi.

PSG: via uno tra Mbappe e Luis Enrique

Perché così non va proprio bene e adesso uno tra Mbappe e Luis Enrique possono essere fatti fuori dalla società in vista del nuovo anno. La società ormai non è più intenzionata ad investire grandi cifre per chi rema contro la squadra e ci saranno delle valutazioni appropriate per provare a mettere su una squadra compatta che possa riuscire ad ottenere i risultati sperati.