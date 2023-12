Scelta fatta alla Juve: sarà il centravanti al posto di Vlahovic

Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus in futuro per trasferirsi altrove: il club bianconero ha già in mente il sostituto

Dusan Vlahovic continua a non convincere a pieno la Juve. Va detto che anche in questa stagione il bomber è stato condizionato dai suoi problemi fisici, che lo hanno costretto a fermarsi per un po’ di tempo.

Ad ogni modo, le aspettative su di lui sono sempre altissime, com’è giusto che sia d’altronde. La Juventus ha pagato tantissimo per strapparlo alla Fiorentina, ma quella spesa evidentemente non vale l’impresa.

Il talento di Vlahovic non si discute, ma un calciatore deve anche saper restare a livelli elevati. A prescindere dal peso della maglia che indossa. Ma qui una domanda sorge spontanea: con un altro allenatore in panchina l’attaccante di Belgrado sarebbe finalmente in grado di raggiungere la consacrazione? È un quesito legittimo, dato che con Massimiliano Allegri il feeling calcistico non è mai scattato.

Tant’è che durante l’ultima estate il trainer livornese lo avrebbe rimpiazzato volentieri, prendendo al suo posto una pedina che per caratteristiche si sposa meglio con la sua filosofia di gioco. Ai tempi della Fiorentina, sotto la guida di Vincenzo Italiano, il classe 2000 a tratti era inarrestabile.

I risultati, però, stanno dando ragione ad Allegri per adesso, di conseguenza nel 2024 la Juventus potrebbe convincersi a cedere Vlahovic. L’eventuale partenza del bomber serbo porterebbe nelle casse torinesi una quantità non indifferente di denaro fresco, soldi da poter reinvestire poi in buona parte sul fronte calciomercato in entrata.

Calciomercato, Vlahovic via dalla Juventus: Giuntoli pensa a Zirkzee

A questo proposito, i bianconeri avrebbe già individuato un potenziale sostituto di Vlahovic. Parliamo di una delle rivelazioni dell’attuale campionato di Serie A, ossia Joshua Zirkzee. Quest’ultimo si è reso protagonista in positivo di un’ottima prestazione pure contro la Roma targata mister José Mourinho.

L’ex Bayern Monaco ha generato apprensione nella retroguardia giallorossa per quasi tutti i 90 e passa minuti del match, dando prova ancora una volta di avere delle doti fuori dal comune. Non a caso, anche il Milan lo monitora a distanza, poiché necessita fortemente dell’acquisto di un nuovo centravanti di spessore.

Edoardo Mecca, sul proprio profilo X, ha riferito l’interesse concreto da parte della Juventus, con Giuntoli che studia probabilmente la miglior strategia per cercare di affondare il colpo. Zirkzee è un po’ più giovane di Vlahovic (classe 2001), presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e la sua valutazione si attesta intorno ai 35-40 milioni di euro.

Ma non è affatto da escludere che il suo prezzo salga ulteriormente nei mesi a venire. Vendendo Vlahovic, comunque, la Juventus si troverebbe in vantaggio rispetto al Milan ed altre eventuali rivali italiane. Non resta che attendere pazientemente ulteriori sviluppi.