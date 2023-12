Serie A, contatto con l’agente di Palladino: si avvicina ad una big

Raffaele Palladino si avvicina ad una big di serie A: contatto con l’agente dell’allenatore che può lasciare così Monza dopo due anni

Gli allenatori predestinati si vedono da subito: è questo il caso di Raffaele Palladino, che arrivato al Monza dopo l’esonero di Stroppa nel settembre 2022, al debutto riuscì a battere la Juventus. Da allora è passato più di un anno e i brianzoli sono sempre più una sorpresa della serie A tra la passata stagione e questa, tanto da iniziare a strizzare l’occhio all’Europa.

La squadra sapientemente amministrata da Galliani si esprime sempre più a immagine e somiglianza del proprio condottiero: le due realtà sembrano crescere di pari passo. Una crescita sempre più sorprendere per l’ex attaccante. Il futuro sembra essere segnato: sarà in una big, il salto di qualità prima o poi avverrà, probabilmente già al termine di questa stagione. Ci sono già diversi club di altissima classifica a monitorarlo.

Sarebbero iniziati i primi colloqui per cercare di capire la disponibilità dell’allenatore a trasferirsi a giugno. L’agente di Palladino ha avuto un contatto con una big, mentre un’altra resta sullo sfondo. Ha tanto mercato intorno a sé, si tratta di un vero e proprio predestinato.

Contatto con l’agente di Palladino: si avvicina ad una big di serie A

Il tecnico è stato sondato dal Milan, in caso di separazione da Pioli da qui a giugno, come sembra probabile. I rossoneri però rischiano di subire il sorpasso da parte del Napoli che avrebbe seriamente messo la freccia ed è balzato in pole per affidare la propria panchina al tecnico nativo di Mugnano, in provincia del capoluogo campano.

Quasi un ritorno a casa per lui che da giocatore non è mai stato profeta in patria. I contatti con il procuratore sono continui e tra l’altro vanno avanti da tempo: sarebbero diventati più frequenti da qualche giorno, adesso si fa sul serio.

D’altronde il Napoli tra le big è l’unica certa di cambiare guida tecnica nella prossima stagione per affidarsi ad un nuovo progetto e ripartire magari dai giovani. Quello di Garcia, post scudetto, è fallito mentre Mazzarri è chiaramente solo un traghettatore fino a giugno.

Lo sa bene anche l’ex Inter che ha accettato un contratto fino a giugno con De Laurentiis che è stato chiaro al momento della firma. Questo può essere un punto a favore degli azzurri che possono iniziare a lavorare già da adesso, a differenza di tutte le altre concorrenti, all’allenatore che più desiderano far arrivare alle pendici del Vesuvio.