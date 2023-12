Svolta Bonucci: torna in Serie A, è deciso!

Svolta per Leonardo Bonucci: l’ex capitano della Nazionale e della Juve è pronto a tornare in serie A per concludere la carriera. Tutto deciso

Svolta nel futuro di Leonardo Bonucci. L’ex Juventus, all’Union Berlino dallo scorso settembre, è pronto a tornare in Italia e in serie A a gennaio per concludere la carriera nel nostro campionato. Si potrà così giocare le residue chance di convocazione per l’Europeo, dove sogna di chiudere con il calcio.

La situazione in Germania si fa sempre peggio per lui e per la sua squadra, rischiando di rivivere quanto vissuto a Torino la scorsa estate. L’Union naviga nei bassifondi della classifica tedesca dopo aver raccolto dodici sconfitte consecutive tra tutte le competizioni ed è a stretto contatto con la zona retrocessione.

Della squadra capace di arrivare in Champions la scorsa stagione non è rimasto nulla. Bonucci arrivato con la fama che lo contraddistingue col passare delle settimane ha perso il posto da titolare, a causa dei risultati negativi del club. Ora è un comprimario o poco più, rischia di chiudere in maniera così ingloriosa la propria carriera. Per questo starebbe cercando un nuovo club a gennaio.

Svolta Bonucci, può tornare in serie A: ecco dove

L’ambientamento in Germania di Bonucci non è andato per il meglio, dal punto di vista personale. L’ex Juve in una recente intervista ha asserito di star soffrendo la situazione in quanto ha dovuto cambiare radicalmente modo di vivere ed è solo, essendo la famiglia rimasta in Italia. Può arrivare la svolta con un ritorno in serie A.

A gennaio il difensore viterbese può approdare nella Capitale, a due passi da casa. Come si era già vociferato la scorsa estate quando fu a lungo corteggiato dalla Lazio. Bonucci sognava di avvicinarsi a casa e per questo attese fino all’ultimo giorno di mercato la possibile chiamata di Lotito per poi accettare l’Union Berlino quando capì che non c’erano più margini per arrivare in biancoceleste. Con quattro mesi di ritardo può sbarcare comunque nella città eterna.

La differenza però è che non lo sta trattando la Lazio ma la Roma. Da una sponda all’altra del Tevere in poche settimane: adesso Bonucci si immagina con la maglia dei giallorossi. L’operazione è favorita dalla situazione in difesa degli uomini di Mourinho.

Con una rosa già corta Smalling è ormai un caso, N’Dicka partirà per la Coppa d’Africa, bisogna assolutamente rinforzare il pacchetto arretrato sin da subito altrimenti si rischia di restare a lungo con i soli Mancini e Llorente per un reparto che gioca a tre. Una soluzione low cost, con il giocatore che si libererebbe dall’Union (rescindendo il contratto) e non avrebbe bisogno di tempi di inserimento conoscendo come le sue tasche il campionato di A.

