‘Terremoto’ in Serie A: 24 milioni, firma con la rivale

Uno dei migliori centrocampisti del campionato potrebbe dire addio a fine stagione, ecco chi e dove potrebbe andare

Il 2023 è ormai giunto quasi al termine, e le squadre si preparano a disputare gli ultimi match prima della sosta natalizia. Dopodiché si ricomincia in pieno mercato di gennaio, con diverse squadre che sono alla finestra in cerca di qualche innesto.

Il Napoli ad esempio, quinto in classifica dopo un inizio altalenante, è alla ricerca di innesti per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. I campioni d’Italia in carica vogliono conquistare un posto nella prossima Champions League, che attualmente è distante un solo punto, per confermare la forte presenza azzurra in Serie A dopo la straordinaria stagione passata.

Se da un lato De Laurentiis è al lavoro per portare a Napoli qualche rinforzo, dall’altro il patron azzurro sta anche lavorando per definire le situazioni di alcuni calciatori presenti nella rosa del Napoli, che attualmente sono in scadenza di contratto o che sono considerati in uscita. Ne sono un esempio Demme o Gaetano, ma principalmente i riflettori sono puntati su Piotr Zielinski.

Napoli, la situazione relativa a Zielinski: Inter alle porte

Il polacco classe 1994 del Napoli ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Attualmente percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, che De Laurentiis non vorrebbe confermare. Per questo motivo Zielinski si sta guardando intorno, con un paio di squadre che sarebbero interessate a lui.

Fin a qualche settimana fa si era parlato di un interesse della Juventus nei suoi confronti ma, come riportato da calciomercato.it, anche l’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo il polacco nel mirino.

L’occasione di portare a Milano, o a Torino, un centrocampista di altissimo livello a parametro zero è ghiotta, tanto che i nerazzurri sarebbero disposti ad offrire un triennale da ben 24 milioni di euro lordi, al netto circa 4 milioni di euro a stagione.

Al momento Piotr Zieliński ha messo a segno tre reti e tre assist in 21 partite, un rendimento tutto sommato nella media rispetto agli altri anni nonostante le prestazioni negative rispetto all’anno scorso della squadra. Occhio ai prossimi mesi perché il polacco potrebbe lasciare Napoli dopo 8 stagioni (era arrivato nel 2016 per circa 16 milioni di euro dall’Empoli, anche se in realtà era di proprietà dell’Udinese), lasciando un buco enorme del centrocampo azzurro.