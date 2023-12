Atletico-Inter è già iniziata: scippo a Marotta

Inter che sfiderà l’Atletico Madrid in Champions League tra qualche mese, il duello inizia già sul mercato: sorpasso spagnolo a Marotta

Tutto l’ambiente Inter era consapevole del fatto che sarebbe toccato in sorte un sorteggio molto complicato, in Champions League, dopo non essere riusciti a vincere il proprio girone.

Per gli ottavi di finale, l’urna di Nyon ha espresso il suo verdetto: i vicecampioni d’Europa dovranno sfidare l’Atletico Madrid, in un match davvero suggestivo. Si può dire che ai nerazzurri non sia andata malissimo, considerato che nell’urna c’erano squadre anche più forti. Sfidare il Manchester City, il Bayern Monaco o il Real Madrid sarebbe stato probabilmente ancora più complicato.

L’Atletico è sempre una squadra rognosa e con giocatori in grado di fare la differenza, anche se pare un gradino sotto le sue migliori versioni in questi anni. Un doppio confronto che l’Inter potrà puntare a fare suo, se riuscirà ad esprimersi al massimo del suo potenziale. Come dicevamo, una sfida suggestiva, contro Diego Simeone, oggi allenatore ma che è stato un giocatore importante nel passato interista. E che periodicamente viene accostato a un’esperienza italiana in panchina, chissà, magari proprio con i nerazzurri in un futuro non troppo lontano.

Inter, il bomber del futuro è nel mirino di Simeone: allarme per i nerazzurri

Il ‘Cholo’ ritroverà Simone Inzaghi, che è stato suo compagno di squadra ai tempi della Lazio. Sfida aperta ad ogni soluzione, ma che in qualche modo inizia già adesso, con intrecci di mercato a vario titolo. E l’Atletico che pianifica uno ‘scippo’ all’Inter.

Negli ultimi anni, i ‘Colchoneros’ hanno dato il via a un progressivo rinnovamento della propria rosa e anche per la prossima stagione pensano ad energie fresche per proseguire in un ciclo importante che dura da oltre un decennio. Tra gli obiettivi dell’Atletico e di Simeone, un giocatore che piace molto anche all’Inter.

In Spagna, Artem Dovbyk sta disputando una stagione di altissimo profilo. Attaccante di riferimento del Girona, si sta rendendo protagonista con la capolista a sorpresa della Liga, è già in doppia cifra in termini di gol segnati. Il 26enne ucraino potrebbe essere pronto per il grande salto in un top club e secondo ‘Fichajes.net’ è uno dei principali obiettivi dell’Atletico per l’attacco, oltre a Santiago Gimenez del Feyenoord e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.