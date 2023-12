Bonucci torna in Serie A: proprio ai grandi rivali

Leonardo Bonucci potrebbe già lasciare l’Union Berlino: l’ex difensore della Juventus è pronto a tornare in Serie A.

Leonardo Bonucci, al momento della sua firma con l’Union Berlino, avrà certamente immaginato un’esperienza decisamente diversa da quella che si è poi sviluppata in questi mesi.

L’ex juventino ha trovato una situazione davvero complicata e una squadra che sembra lontana parente da quella che aveva entusiasmato tutti la scorsa stagione, centrando addirittura la qualificazione in Champions League.

Da quando è arrivato Bonucci l’Union Berlino ha raccolto solo 4 punti in Bundesliga, inanellando una terribile serie di dodici sconfitte consecutive tra campionato e coppe. L’avventura in Champions è già terminata, così come quella in Coppa di Germania: in più al momento il club è totalmente invischiato nella lotta per non retrocedere.

Come se non bastasse, nelle ultime uscite il nuovo tecnico Nenad Bjelica – che ha preso il posto dell’esonerato Urs Fischer – ha deciso di non schierare titolare l’ex difensore della Juventus. Una mossa che non ha fatto altro che alimentare le voci di una possibile partenza di Bonucci già a gennaio.

Il 36enne viterbese è sceso in campo l’ultima volta nella disastrosa trasferta di Leverkusen dello scorso 12 novembre (4-0 per i padroni di casa). La sua avventura all’Union Berlino è finora fallimentare e lui stesso si sarebbe ormai convinto a fare rientro in Italia per chiudere la carriera in una big del nostro campionato.

Bonucci torna in Serie A: svolta clamorosa, addio Union

Gli ultimi rumors, infatti, rivelano che la Roma avrebbe contattato Bonucci per valutare un eventuale trasferimento del giocatore nella Capitale. I giallorossi, infatti, si trovano a corto di uomini in difesa e stanno seriamente pensando a Bonucci.

Mourinho non può infatti contare su Chris Smalling, ancora alle prese con la tendinite che lo sta tenendo fuori praticamente da inizio stagione, e presto perderà anche Evan Ndicka, che dovrà rispondere alla chiamata della Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa.

L’ivoriano era diventato in questi mesi un elemento fondamentale per lo Special One e la sua assenza rischia di creare grossi problemi alla Roma: per questo la società giallorossa vuole tornare sul mercato e assicurarsi una pedina di grande esperienza.

Bonucci sembra avere tutti i requisiti giusti, come riportato anche dal Corriere dello Sport: l’ex Juve sarebbe felicissimo di lavorare con Mourinho, che in passato ha definito lui e Chiellini “professori della difesa“.

In più Bonucci potrebbe sfruttare l’esperienza con il portoghese anche per il futuro, dato che ha già manifestato l’intenzione di voler diventare allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Tutti indizi che lasciano pensare che i giallorossi potrebbero davvero lanciarsi sul 36enne dell’Union Berlino: come alternativa c’è Arthur Theate, l’ex difensore del Bologna oggi in forza al Rennes.