Calciomercato, De Zerbi pesca in Serie A: colpo da 18MLN

Il Brighton di Roberto De Zerbi non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi, vuole continuare a scrivere nuove pagine importanti della sua storia, ed è per questo che l’allenatore italiano avrebbe chiesto alla proprietà un paio di rinforzi importanti nel prossimo calciomercato invernale.

A fronte di questo la dirigenza delle Seagulls avrebbe iniziato a riempire la propria lista dei desideri con diversi profili intriganti, ponendo in cima a questa lista il talento di Serie A, indicato essere da De Zerbi il giocatore perfetto col quale andare a completare e rinforzare il reparto offensivo della sua formazione in vista di un’importante seconda parte di stagione, dove il Brighton in più occasioni avrà appuntamento con la storia.

Calciomercato, De Zerbi compra in Serie A: le ultime

Roberto De Zerbi non ha alcuna intenzione di accontentarsi in questa stagione, come confermato anche da alcune fonti a lui vicino che parlano di quanto l’ex Benevento e Sassuolo abbia intenzione di raggiungere anche in questa stagione l’Europa con Brighton.

C’è da dire che a questo punto del campionato le Seagulls sono leggermente in ritardo in classifica rispetto alle rivali, visto che il quinto posto dista ben sette punti, ed è per questo che De Zerbi avrebbe intenzione di colmare questo gap nel prossimo calciomercato andando a rinforzare la propria rosa con qualche innesto di qualità. Non è dunque un caso che nel corso di queste settimane tantissimi nomi siano stati accostati al club di Premier League, che quasi a sorpresa sembrerebbe essere propenso a pescare in Serie A a gennaio per soddisfare le richieste del tecnico italiano.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, oramai ai margini del progetto tecnico della Juventus, Samuel Iling Junior rappresenterebbe essere una delle possibili priorità del Brighton in vista del prossimo calciomercato invernale, giocatore sul quale De Zerbi avrebbe intenzione di puntare tanto considerato il suo talento.

Il Brighton su Illing Junior: ecco quanto vuole la Juventus

In vista del prossimo calciomercato invernale il Brighton di De Zerbi avrebbe messo nel mirino Samuel Iling Junior. A differenza di una valutazione iniziale di oltre 30 milioni di euro, pur di incassare qualcosa e dare una svolta alla propria sessione invernale di trasferimenti, la Juventus sarebbe disposta ad ascoltare anche offerte intorno ai 18 milioni di euro per l’esterno inglese.

Samuel Iling Junior-Brighton: folta la concorrenza in Premier League

Se il Brighton vuole regalare Samuel Iling Junior a De Zerbi deve muoversi, visto che sul giocatore della Juventus si sarebbe creata una forte ed agguerrita concorrenza in Premier League. Oltre ai Seagulls, infatti, sull’esterno inglese si sarebbe posata l’attenzione anche di Aston Villa e Tottenham, con quest’ultima che potrebbe spuntarla più facilmente rispetto alle altre due pretendenti, considerato l’importante bagaglio economico a disposizione. Staremo a vedere.