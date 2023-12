Calciomercato Inter, addio già deciso: a gennaio se ne va in Liga, le cifre

Colpo di scena sul futuro, due club de La Liga sul talento dell’Inter, che saluterà nel calciomercato di gennaio.

Il poco spazio sta facendo decidere al calciatore, attraverso il lavoro del suo entourage in contatto con l’Inter, il modo di salutare risolvendo quella che è la sua complessa situazione contrattuale per gli accordi trovati in estate.

L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato quella che è la situazione in uscita in casa Inter, con la soluzione immediata che porta all’addio a gennaio non solo dall’Inter, ma proprio dalla Serie A, con destinazione in Spagna.

Calciomercato Inter: tempo finito in nerazzurro, futuro in Liga

Non accetta più quella che è la situazione che sta vivendo in chiaroscuro, che lo obbliga così a cercarsi la fortuna altrove, attraverso il calciomercato invernale.

Ci sono ben due club dalla Spagna pronti a mettere le mani sul suo cartellino, talento classe 2005 che con l’Inter non è riuscito ad esprimere le sue qualità, trovandosi tagliato fuori dal progetto, dopo lo spazio che non riesce a trovare neppure in prestito.

Perché la soluzione precedente è stata quella di un prestito al Monza, dove è riuscito a trovare solo qualche apparizione, con un gol anche trovato in Serie A. Ma il classe 2005 di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito ai brianzoli, vuole giocare di più. Valentin Carboni può finire in Liga, anticipando così il suo prestito al Monza e salutando definitivamente l’Inter a gennaio.

Inter, Carboni in Liga a gennaio: la notizia sul Monza

Attualmente in prestito al Monza, potrebbe anticipare i tempi degli stessi accordi e salutare così l’Inter e la Serie A. Valentin Carboni potrebbe finire in Liga, dopo non aver trovato lo spazio che cercava in Brianza, salutando nella prossima finestra di calciomercato. Sarà da capire se verrà ceduto nuovamente in prestito o se sarà occasione per l’Inter, quella di cederlo a titolo definitivo a chi lo cerca in Spagna, ovviamente alle giuste cifre per un talento di 18 anni che ha davanti a sé probabilmente un futuro roseo e fatto di alte aspettative.

Ultime su Carboni: i numeri col Monza del calciatore dell’Inter

Il calciatore dell’Inter, Valentin Carboni, potrebbe trasferirsi in Liga. Il suo nome circola tra le squadre del calcio d’Europa che hanno monitorato quella che è la situazione dello stesso talento argentino, che potrebbe finire in Spagna, tra i club di bassa e media classifica in Liga. Con i brianzoli fino ad ora, in Serie A, ha ottenuto nove presenze con un gol trovato e un assist, per i complessivi 164 minuti ottenuti in campionato.