Esonero in Italia, l’annuncio sull’addio: “Resterò nello staff del nuovo allenatore”

C’è l’annuncio sull’addio dalla panchina, con il nuovo allenatore già comunicato dal club italiano.

A prendere voce è il tecnico che, in questa parte di stagione, si è seduto in panchina con il chiaro ruolo di traghettatore, in vista di quella che sarebbe poi stata la scelta futura da parte della società che, a questo punto, ha anticipato tutto.

Quest’oggi ha parlato in conferenza stampa il “traghettatore” che è dunque prossimo all’esonero, con lui stesso che ha annunciato ciò che accadrà sulla panchina del club italiano, vedendo il suo nome figurare tra gli elementi dello staff tecnico del nuovo allenatore che prenderà il suo posto a seguito della partita che si giocherà in questo week-end prima di Natale.

Esonero in Italia, l’annuncio del tecnico: “Questa sarà la mia ultima in panchina”

Ultima in panchina in Italia, poi probabilmente ci sarà tempo per decidere del suo futuro, a prendere voce è il tecnico che stava guidando il club dopo la scelta sull’esonero che era arrivata su Moreno Longo.

Stava guidando la squadra con l’obiettivo di finire tra i primi posti della classifica del campionato, per l’alta ambizione della società che, poco prima del suo ritiro dal calcio giocato, aveva deciso di ingaggiarlo a costo zero, cambiando per sempre la storia del club lombardo.

Tant’è che il Como ha scelto prima di ingaggiare come allenatore Cesc Fabregas, per poi esonerarlo come annunciato dallo stesso spagnolo, ma per dare vita al progetto importante col tecnico gallese ex Crystal Palace – assistente di Patrick Vieira ai tempi -, come nuovo allenatore del Como. Ad annunciare l’addio è lo stesso Fabregas che ha dichiarato che quella che giocherà contro il Palermo, sarà la sua ultima gara da tecnico del Como.

Como, l’ultima di Cesc Fabregas: il suo annuncio sull’esonero

Quelle che seguono, sono le parole di Cesc Fabregas, leggenda del calcio spagnolo che stava vivendo una primissima esperienza da allenatore, dopo l’addio che ci fu di Moreno Longo. E adesso, al Como, c’è l’esonero per lui con l’arrivo del nuovo allenatore. L’annuncio arriva da lui stesso: “Abbiamo buone possibilità di vincere, sarà una partita difficile contro Corini perché lui gioca un calcio propositivo, mi piace tanto. L’allenatore che arriva è Roberts, ed è un grande allenatore, ha ricoperto vari ruoli ed è un tecnico di esperienza. Mi ha chiesto di restare nello staff e dargli una mano”.

Sull’esperienza col Como: “Non ho mai lavorato così tanto come adesso, è stato un periodo intenso e ho trovato una grande crescita della squadra. A livello personale, sotto questo ruolo, è difficile prendere alcune decisioni. In particolar modo lo è se penso che molti dei giocatori sono miei ex compagni”.

Como, Osian Roberts al posto di Fabregas: chi è il nuovo tecnico gallese

Ha avuto grandi esperienze col Galles, tra l’Under 16 e 19 dal ’96 al ’99, per poi essere il direttore tecnico della stessa Nazionale e vice-allenatore, rispettivamente dal 2007 al 2015 e poi dal 2015 al 2019. Patrick Vieira, col Crystal Palace, lo ha avuto accanto nella sua esperienza in Premier League e ora Osian Roberts è il nuovo allenatore del Como.