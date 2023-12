È ufficiale, ha firmato con la Ferrari: correrà a Maranello nel 2024

Annuncio ufficiale da parte della Ferrari: il pilota ha firmato il contratto che lo legherà alla Casa di Maranello a partire dal 2024

Mentre il progetto della nuova monoposto è ormai alle battute conclusive, con la data di presentazione già fissata per il prossimo 13 febbraio, la Ferrari è impegnata anche per il rinnovo dei contratti di Sainz e Leclerc: il monegasco sarebbe il più vicino dei due a sottoscrivere un accordo che lo legherebbe alla Rossa fino al 2029.

L’annuncio, ha detto Vasseur, dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima stagione e ciò vale per entrambi i piloti. Chi invece ha già firmato è un volto nuovo dalle parti di Maranello, Ye Yifei, che correrà per la prima volta con il Cavallino cucito sul petto a partire dal 2024.

Il cinese sarà impegnato nell’ambito GT, con la possibilità, al momento ancora tutta da definire, di poter disputare anche la 24 Ore di Le Mans e tutta la stagione del WEC con una eventuale terza Hypercar insieme a quelle affidate a Fuoco, Molina e Nielsen e Giovinazzi, Calado e Pier Guidi, con quest’ultimi che sono stati i vincitori dell’ultima edizione corsa.

Scuola Renault, Ye Yifei è nato nel 2000 a Xi’an e l’ultima stagione l’ha disputata nel WEC correndo sia con con la Porsche 963 del team Jota (con la quale ha chiuso al quarto posto della categoria LMDh) che con la LMP2 nei primi due appuntamenti dell’anno, peraltro vincendo la 1000 Miglia di Sebring.

Il pilota asiatico correva con la Casa tedesca del 2021 e ha accumulato diverse presenze in diverse altre categorie del motorsport dove si è fatto conoscere raccogliendo quattro importanti trionfi che hanno quindi convinto la Ferrari a portarlo a Maranello.

Nel 2016, infatti, ha vinto il campionato di Formula 4 francese, aggiudicandosi 14 delle 23 gare in programma, nel 2020 ha trionfato nell’Euroformula Open e nel 2021 ha fatto “doppietta” portandosi a casa sia le European Le Mans Series che l’Asian Le Mans Series. Vanta inoltre tre presenze alla 24 Ore di Le Mans (2021, 2022, 2023) ottenendo un settimo posto come suo miglior risultato nella gara più importante della stagione del WEC.

🚨 DRIVER ANNOUNCEMENT 🚨

@Yifei_YE becomes an official Ferrari Factory driver 👊

🗣️ “For me, this is a dream come true. This new sporting chapter opening with the Prancing Horse is definitely a milestone in my career.”

Read more ➡️ https://t.co/82AIE9xgt6 #FerrariRaces pic.twitter.com/odATxDlxMo

— Ferrari Races (@FerrariRaces) December 18, 2023