Lazio: non andrà da nessuna parte, Lotito lo blocca

La Lazio ha intenzione di rimettersi in marcia in modo giusto per provare ad affrontare la seconda parte di stagione al meglio dopo un periodo delicato. Ora con il calciomercato di gennaio difficilmente cambieranno le cose.

Perché la società ha intenzione di fare al meglio diverse scelte che riguardo l’attuale rosa e i possibili nuovi arrivi con le partenze. C’è la chiara volontà del presidente Claudio Lotito di controllare il più possibile tutto questo.

E’ tempo di mercato ormai, ci siamo, con la sessione di riparazione che può aprire nuovi orizzonti in vista delle prossime partite stagionali. C’è la chiara intenzione di fare qualcosa di importante per rimettere in piedi anche l’attuale cammino che è stato altalenante.

Calciomercato Lazio: le scelte di Lotito

Inizio di stagione difficile e deludente per la Lazio. Perché la squadra di Sarri ha deciso di voler cambiare qualcosa rispetto lo scorso anno quando è arrivata al secondo posto in campionato. Andato via Milinkovic Savic sono arrivati nuovi colpi che hanno dato speranza per il progetto futuro, ma c’è stata solo grande amarezza per quanto accaduto ad alcuni giocatori che non sono riusciti ad incidere dopo che erano alte su di loro le aspettative.

Infatti, la Lazio ora si ritrova fuori dalla zona Europa in campionato e dovrà provare a rimontare. Per farlo c’è bisogno prima di tutto che venga riportata serenità nell’ambiente e per questo motivo che la società ha deciso di fare dei possibili colpi per cambiare qualcosa e rinforzare nei reparti dove ci sarà bisogno, ma difficilmente partirà qualcuno anche si ci sono già offerte.

Lazio: Felipe Anderson resta

Felipe Anderson è tornato alla Lazio nel 2021 firmando un accordo triennale che ora potrebbe essere rivisto. Perché, nonostante sia in scadenza a giugno 2024 non c’è nessuna intenzione da parte del presidente Lotito di venderlo nella prossima sessione di mercato.

Si vuole correre il rischio di perderlo a zero, ma perché la Lazio è convinta che riuscirà a strappare un nuovo accordo con il giocatore. Si parla, infatti, del possibile rinnovo di Felipe Anderson che da quando è tornato ha collezionato 120 presenze e realizzato 20 gol.

Rinnovo Felipe Anderson Lazio

E’ già tempo di decisioni per Felipe Anderson con la Lazio che propone il rinnovo di contratto al calciatore che è in scadenza. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha già fatto la sua offerta per portare il contratto fino al 2027, quando avrà 35 anni. Nessun cambio per quanto riguarda lo stipendio che resterebbe sempre di 3.5 milioni di euro netti a stagione bonus e premi compresi. Si aspetta ora una risposta da parte del giocatore che prenderà una scelta.