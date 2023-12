Il prezzo è raddoppiato: Milan, non c’è più niente da fare

Uno degli obiettivi di mercato del Milan si allontana. Il giocatore, infatti, ha visto raddoppiato il proprio prezzo

Il Milan, grazie all’ultimo successo in campionato, ha accorciato la distanza dalla Juventus e mantenuto il divario dall’Inter. L’obiettivo dei rossoneri, nonostante una stagione caratterizzata dai numerosi infortuni, è quello di lottare per lo scudetto fino alla fine.

Gennaio, da questo punto di vista, può essere un mese fondamentale considerando il mercato invernale e la possibilità, da parte della società rossonera, di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Tra gli obiettivi principali troviamo un difensore visto una situazione decisamente complessa che si è venuta a creare nelle ultime settimane. Non è da escludere però che la società possa intervenire anche nel reparto offensivo: Giroud non è più giovanissimo, Okafor ha subito un nuovo infortunio e Jovic non sta convincendo pienamente nonostante i due gol messi a segno contro Atalanta e Frosinone.

Diversi i profili monitorati dalla società rossonera e tra questi troviamo Joshua Zirkzee: il classe 2001, in forza al Bologna, è uno dei punti fermi della rosa di Thiago Motta e anche contro la Roma ha dimostrato tutta la sua importanza all’interno del sistema di gioco rossoblù. In stagione, fino a questo momento, ha realizzato sette gol e due assist. Tatticamente parlando può essere impiegato sia come prima punta sia come trequartista alle spalle del centravanti.

Zirkzee, il Milan si allontana: prezzo raddoppiato

Il Bologna di Thiago Motta difficilmente può fare a meno di Zirkzee che vuole sfruttare al meglio questa stagione per un futuro che si preannuncia a grandissimi livelli. Le prestazioni dell’attaccante non sono passate inosservate e anche il Milan aveva messo gli occhi sul giovane talento.

Il Bologna nel presente con l’obiettivo di lottare, fino alla fine, per un sogno chiamato Champions League: il futuro, al momento, è una vera e propria incognita anche se il Milan sembra allontanarsi. Zirkzee sta disputando una stagione di altissimo livello e il suo prezzo sembra essere raddoppiato. L’attaccante dovrebbe valere intorno ai quaranta milioni di euro.

Una cifra decisamente importante ma che testimonia pienamente il valore di un ragazzo destinato a dominare i più grandi palcoscenici internazionali del futuro. Praticamente impossibile una sua partenza nel bel mezzo della stagione mentre nel corso della prossima etate le cose potrebbero cambiare. Non è da escludere che possa scatenarsi una vera e propria asta di mercato anche perché sono diverse le squadre a cui farebbe comodo un giocatore come Zirkzee.