Juventus, i tifosi non ci vogliono credere: addio ai bianconeri

La Juventus è pronta a fare un grosso sacrificio sul mercato già il prossimo gennaio, dopo l’interesse dall’estero per il suo attaccante.

Prende quota l’ipotesi addio, per uno dei giocatori più vista della Juve in questo inizio di stagione. Si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedrebbero nei piani di diverse squadra straniere, in particolare della Premier League.

Il recente viaggio nel Regno Unito di Cristiano Giuntoli sarebbe servito proprio a tastare con mano l’effettivo interesse di questi club per l’operazione. La buona notizia è che così i bianconeri potrebbero finalmente sbloccare il loro mercato.

La scorsa estate è stata abbastanza avara di emozioni per i fan del club torinese. Un unico vero arrivo in rosa, quello low cost di Tim Weah, non poteva certo bastare per rilanciare l’entusiasmo di un ambiente che nelle ultime stagioni ha visto un po’ di declino. L’obiettivo di Giuntoli è stato quello di trattenere i nomi importanti (Vlahovic, Chiesa, Locatelli), così da lasciare a disposizione di Allegri una rosa competitiva, con cui puntare il più in alto possibile.

La Juventus vende: in arrivo 25 milioni dalla Premier League

I problemi finanziari della Juventus sono noti da tempo, ma il direttore sportivo ex Napoli è riuscito a gestire l’ultimo mercato contenendo le spese e senza cessioni illustri. Ma se la squadra vuole continuare a crescere serviranno nuovi innesti, e senza soldi non ci sarà possibilità di vederne. Per questo la Juve sta progettando delle uscite a gennaio che portino grossi introiti ma senza compromettere troppo la rosa del tecnico toscano.

Ecco perché, a questo punto, l’interesse inglese diventa cruciale, e un’eventuale offerta sarebbe irrinunciabile. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Crystal Palace e Newcastle sarebbero pronte a versare 25 milioni di euro ai bianconeri per strappare loro Matias Soulé, che oggi sta facendo faville al Frosinone. Non essendo attualmente nella squadra di Allegri, sarebbe un sacrificio relativo, dal punto di vista tecnico, ma è anche vero che i tifosi vedrebbero partire uno dei giovani più interessanti della Serie A.

Soulé compirà 21 anni ad aprile, e in questa stagione ha già messo a segno 6 gol in 14 partite, offrendo prestazioni di altissimo livello. Da tempo è considerato uno dei migliori prodotti delle giovanili bianconere, e in molti lo paragonano a Paulo Dybala, il cui addio a Torino ha lasciato molti fan scontenti. Ma la prospettiva della lauta plusvalenza che la Juventus farebbe con lui non può essere sottovalutata, anche perché nel frattempo Giuntoli sta tentando di piazzare in Premier anche Iling Junior.