Mourinho attaccato: “Così serve un altro allenatore”

La situazione di classifica della Roma è peggiorata dopo il pari con la Fiorentina e la sconfitta di Bologna. Arrivano diverse critiche per lo Special One

La sconfitta di Bologna ha fatto precipitare la Roma dal quarto posto all’ottavo. Una situazione di classifica complicata poiché i giallorossi hanno bisogno di tornare in Champions League per risanare le casse e per uscire almeno un po’ dalla stretta morsa del FFP.

La Roma senza i soldi della principale competizione europea non potrà fare un mercato di diverso. Nelle prossime giornate ci saranno ben 4 big match: Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Mourinho dovrà cercare una soluzione e raccogliere più punti possibili. Non ci sarà Dybala per le prime due.

L’argentino tornerà direttamente nel 2024 dopo il problema accusato contro la Fiorentina. Out anche Aouar che ha rimediato una lesione all’adduttore. In più si aggiunge l’assenza da oltre tre mesi di Smalling. José è preoccupato, ma dopo la sconfitta per 2-0 col Bologna ha ribadito forte e chiaro la sua volontà di restare nella Capitale: “Voglio rimanere, ma è meglio lavorare con i giovani. Se dovessi andare via non sarà per volontà mia”. Parole che sono state prese bene da una parte della tifoseria, ma che lasciano dei dubbi in molti.

“Meglio cambiare”, le dure parole su Mourinho dopo Bologna-Roma

Le parole di Mourinho fanno discutere e questa non è più una novità. Le dichiarazioni post sconfitta col Bologna hanno aperto tanti dibattiti. Ne ha parlato anche Gianluca Piacentini, firma de Il Corriere della Sera, ai microfoni di Tv Play: “Da estimatore di José posso dire che se la formazione giallorossa vorrà ripartire da un progetto giovani dovrà affidare la panchina a un altro tipo di allenatore”. Secondo il giornalista è meglio andare su un altro profilo se il progetto della Roma sarà basato solamente sui giovani.

Piacentini ha aggiunto un altro elemento alla sua valutazione contro l’allenatore portoghese: “Mi sembra che Mourinho abbia scaricato la squadra affermando che è meglio puntare su giovani di prospettiva che su giocatori più pronti ma che non hanno margini di miglioramento, come Spinazzola, Renato Sanches, Pellegrini”. E in effetti chissà come i calciatori avranno preso le sue parole.

Alcuni elementi potrebbero andare via nella prossima sessione di mercato. Sanches può tornare al PSG mentre per Spinazzola ci sono delle offerte arabe. I Friedkin però ancora non hanno deciso sul rinnovo di José. Si aspettano dei risultati e saranno quelli a far decidere la proprietà. Il prossimo mese sarà quello decisivo per la permanenza dello Special One a Roma.

