Superlega, problema per la Juve: rischiano Milan e Inter, i motivi

Ultimissime notizie sulla Superlega: cosa rischiano i club italiani? Grossi problemi per Juventus, Milan e Inter. Dalla Spagna svelano i motivi.

La sentenza della Corte Europea cambia ogni scenario relativo alla partecipazione della squadre italiane alla Superlega.

La Corte Europea s’è schierata a favore della Superlega. La sentenza di questa mattina è storica e rischia di cambiare gli scenari del calcio mondiale. Esultano i sostenitori della Superlega e in particolar modo Real Madrid e Barcellona, fondatori ed unici membri di questo progetto che è nato nell’aprile del 2021. Gli spagnoli sono rimasti fedeli alle aspettative iniziali, rispetto alle altre squadre che hanno fatto un passo indietro schierandosi con la Uefa. L’ultima, in ordine cronologico, la Juventus che, dopo le dimissioni di Agnelli e l’arrivo in società di Ferrero, ha comunicato la rinuncia alla Superlega. Adesso, i bianconeri così come Inter e Milan rischiano grosso dopo la sentenza della Corte Europea.

Superlega: problemi per le italiane, ecco cosa sta succedendo

A fare il punto riguardo il progetto Superlega è il quotidiano catalano Sport. Nella sua versione online, il giornale ha chiarito la questione riguardante la rinuncia dei sedici club fondatori che avevano presentato il progetto ad aprile 2021.

A seguito delle varie proteste dei tifosi e alle minacce della Uefa, man mano i club hanno comunicato la loro rinuncia alla Superlega. Dopo la sentenza della Corte Europea, rischiano di pagare una multa salatissima: tra le italiane ci sono Juve, Inter e Milan che adesso dovranno decidere riguardo la partecipazione alla Superlega.

Emergono già le prime indiscrezioni in merito alle cifre da pagare in caso di disimpegno, dei sedici club fondati, dalla Superlega. In quel caso Juventus e Milan dovranno versare agli organizzatori della Superlega 300 milioni di euro. Discorso diverso per l’Inter che rischia l’esclusione definitiva.

Superlega: Juve e Milan rischiano una multa, l’Inter non parteciperà

La sentenza di oggi della Corte Europea, contro Uefa e Fifa, cambia gli scenari del calcio mondiale. Adesso la Superlega è possibile. Ecco perché i sedici club fondatori del progetto, prestato ad aprile 2021, possono nuovamente presentare la competizione. In caso di ulteriore disimpegno, le società dovranno pagare una multa. Juventus e Milan dovranno decidere se continuare a far parte del progetto Superlega con A22 oppure affrontare una causa con la penale di 300 milioni. Discorso a parte, invece, riguardo l’Inter che non ha più alcun vincolo con la Superlega. I nerazzurri nel contratto inserirono una clausola senza il quale la società non avrebbe preso parte alla manifestazione in caso dell’appoggio di sponsor e dell’assemblea.