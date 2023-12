Superlega, il rifiuto a sorpresa: tanti club dicono di no

La Superlega si farà dopo che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accolto il ricorso. Molti club usciranno subito, ecco il motivo

Novità interessanti con l’Unione Europea che ha stroncato la Uefa: la Superlega si potrà fare. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha accolto il ricorso sul tema Superlega: “Abuso di posizione dominante da UEFA e FIFA”. La sentenza è stata definitiva con il passaggio decisivo sul fatto che non si possono nuove competizioni: il progetto della Superlega si farà e dovrà essere approvato.

Superlega, tanti club d’Europa escono: ecco chi sono

Ultime ore bollenti con le novità della Superlega: idee suggestive per puntare così in alto, ecco quello che

Nelle ultime ore però tanti top club europei hanno rinunciato alla Superlega manifestando così la loro uscita. Comunicati ufficiali da parte di Atletico Madrid, Manchester United, Siviglia, Valencia e Bayern Monaco, mentre hanno confermato la loro presenza Barcellona, Real Madrid e Juventus. Novità importanti per conoscere così il nuovo format con un torneo internazionale davvero suggestivo: il nuovo format prevede così 64 squadre divise in 3 leghe (Star, Gold e Blue) che vedrà anche promozioni e retrocessioni.

Come svelato dal quotidiano spagnolo Sport la Juventus, come Milan, Atletico Madrid altri sei club di Premier League, potrebbe rischiare di ricevere una multa da 300 milioni per aver abbandonato il progetto Superlega. Al contrario, invece, Barcellona e Real Madrid potrebbero ricevere un premio fino ad un miliardo di europeo per essere rimasti dentro la Superlega. L’Inter, infine, non rischia una multa perché non aveva completato l’iter per partecipare.