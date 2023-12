Agenti nella sede del club: game over Juve. Dall’Inghilterra non arrivano belle notizie. Si sta per concludere un lungo e vano inseguimento.

Il calcio italiano sta vivendo un declino che dura già da diversi anni. Non deve illudere il meraviglioso titolo europeo vinto dall’Italia di Roberto Mancini, e Gianluca Vialli, in terra inglese, nell’estate del 2021.

Così come erano assolutamente fuori luogo le lodi al ‘movimento calcistico italiano’ la passata stagione, quando tre formazioni italiane hanno centrato le tre finali delle tre competizioni europee, Risultato finale: tre sconfitte.

Siamo indietro perché la nostra Serie A offre uno spettacolo tecnico scadente, che non attrae il pubblico italiano, figurarsi l’appassionato di calcio straniero. Le partite sono disputate spesso in stadi quasi mai esauriti che evidenziano l’età avanzata delle strutture che mostrano, a loro volta, gli inevitabili segni del tempo.

Siamo indietro perché la maggior parte dei club di Serie A, soprattutto i maggiori, navigano in acque tempestose dal punto di vista economico-finanziario. Questo non permette di poter investire nei giovani talenti che sbocciano nei diversi continenti, tanto meno nei grandi nomi già affermati.

Siamo indietro perché non competitivi. E la nostra Serie A sta scivolando sempre più giù. Non soltanto la strapotente e ricchissima Premier League, ma anche la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e perfino la Ligue 1 francese mostrano un appeal superiore.

Agenti nella sede del club: game over Juve

Pertanto non possono sorprendere i titoli di coda della trattativa che ha visto protagonista uno dei maggiori giovani talenti del calcio mondiale. È stato definito da molti come uno dei giocatori più divertenti da ammirare all’interno di un campo di calcio. Sarà per la sua giovane età, sarà per il suo talento, sarà per quella sfrontatezza così naturale nei ragazzi della sua età, ma rarissima da ammirare sui campi di calcio professionistici.

Valentin Barco, esterno argentino classe 2004, è uno dei gioielli del calcio mondiale, inseguito dai più grandi club europei. Anche la Juventus ha provato ad inserirsi nella corsa per l’esterno mancino argentino fino al momento in cui è sceso in campo il Manchester City.

A quel punto le speranza sono scemate sensibilmente, fino ad essere prossime allo zero quando il sito Leicestermercury ha diffuso la notizia che “i rappresentanti del difensore hanno visitato questa settimana le strutture di allenamento del club”., Praticamente ha dato per chiuso l’affare Manchester City-Valentin Barco.

“Era già tutto previsto, fino al punto che sapevo”, cantava Riccardo Cocciante nella canzone dal titolo Era già tutto previsto. Forse lo sapeva anche Giuntoli ed aveva previsto questo finale così scontato.

