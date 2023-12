Barella fa tremare l’Inter: rischio enorme

Barella potrebbe salutare l’Inter di fronte ad un’offerta davvero monstre: Simone Inzaghi rischia di perdere il suo motore in mezzo al campo

Vicecapitano dell’Inter, ma per nulla sicuro di restare. Nicolò Barella è ambito da diverse big europee e, nonostante si trovi benissimo a Milano, potrebbe non disdegnare un’esperienza di qualità all’estero. Le cifre sul piatto sono roba da urlo, Zhang saprà resistere?

Aveva cominciato la stagione in sordina, cercando a lungo la forma migliore, ma una volta entrato a regime è tornato ad essere il vero motore dell’Inter. Barella è una delle star della rosa di Simone Inzaghi e della Nazionale di Spalletti, uno degli imprescindibili. Fino a questo momento ha disputato tutte e 16 le gare di campionato, con un totale di quasi il 90% dei minuti disponibili, realizzando un gol e fornendo 3 assist, ultimo dei quali per Thuram nel successo in casa della Lazio.

L’ex centrocampista del Cagliari, a 26 anni, ha raggiunto una maturità incredibile, giocando come un veterano e reggendo assieme a Mkhitaryan e Calhanoglu l’intera squadra. Il suo contratto con i nerazzurri scadrà nel 2026 e c’è ancora tempo per parlare di rinnovo.

Il problema è che alcune sirene inglesi potrebbero allontanarlo da Appiano Gentile nel prossimo futuro. Le difficoltà economiche di Zhang e del gruppo Suning sono note a tutti e solo l’opera magistrale sul mercato di Beppe Marotta sta nascondendo le crepe di una gestione societaria deficitaria.

Inter, Barella piace ai club di Premier League: a giugno può partire per una cifra record

Qualora le cose non dovessero sbloccarsi (cessione definitiva al fondo Oaktree) c’è il forte rischio di dover fare un grosso sacrificio a giugno. Come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur su Twitter (X) ci sono diverse connessioni tra Barella e la Premier League.

Intermediari al lavoro per mettere in piedi una trattativa che sarebbe probabilmente a tre cifre. Non va dimenticato che la scorsa estate il Newcastle, prima di ingaggiare Tonali, aveva bussato alla porta dell’Inter per testare la disponibilità di Barella. All’epoca i 60 milioni messi sul piatto furono giudicati insufficienti.

Adesso oltre ai Magpies, potrebbero metterci lo zampino anche squadre più prestigiose, come il Chelsea e il Manchester City. La disponibilità di questi club non è in discussione e presentare un’offerta da 100 milioniè quasi un gioco da ragazzi.

Non va dimenticato che per la Premier League queste non sono cifre monstre, basti vedere quanto è stato pagato Declan Rice dall’Arsenal (quasi 120 milioni con i bonus). Niccolò Barella piace molto sia a Guardiola che a Pochettino, ma su di lui altri club inglesi hanno chiesto informazioni. La sensazione è che prima o poi avrà la chance di sbarcare nel campionato europeo più prestigioso. Chissà se già a giugno…

