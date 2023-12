Calciomercato Bologna, cessione Zirkzee: il sostituto è argentino

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro attaccante del Bologna: Sartori ha in mano un’altra stellina, arriva dall’Argentina.

Colpo a sorpresa da parte del Bologna che ha quasi chiuso per l’arrivo del classe 2004. Talento di grande prospettiva, può essere il futuro attaccante dei rossoblù e sostituire Zirkzee che è sempre più vicino all’addio.

Il Bologna sogna la Champions League. La squadra di Thiago Motta è una delle rivelazioni di questa prima parte di Serie A. Protagonista anche in Coppa Italia, i rossoblù dopo aver eliminati i campioni in carica dell’Inter guardano con ottimismo alle prossime partite. Fortificati da questi buoni risultati, la società è pronta ad investire per rinforzare la rosa con nuovi giovani di talenti.

Calciomercato Bologna: chi arriva al posto di Zirkzee

Protagonista del Bologna è senza ombra di dubbio Zirzkee. L’attaccante sta diventando un punto di riferimento della squadra con diverse società che l’hanno già puntato per gennaio 2024 e per la prossima stagione.

Intanto, il direttore sportivo del Bologna Sartori ha già bloccato l’eventuale sostituto di Zirzkee. L’obiettivo è prenderlo nel corso del calciomercato di gennaio 2024. La volontà del club è chiara, puntare su giovani di grande prospettiva che in Italia possono fare la differenza.

Ed è per questa ragione che Sartori e Di Vaio hanno messo nel mirino il talento del Velez. La volontà dei due dirigenti è anticipare la concorrenza e portare al Bologna Santiago Castro.

Santiago Castro al Bologna, è il sostituto di Zirkzee

Zirkzee almeno fino a giugno resterà a Bologna? E’ tutto ancora incerto, molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante che ha ricevuto delle offerte importanti. Intanto, il duo Sartori e Di Vaio sono a lavoro per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio 2024. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Santiago Castro del Velez Sarsfield. Il giovane attaccante, classe 2004, ha impressionato l’area tecnica del club rossoblù. Lavori in corso per trovare un accordo con gli argentini, che in passato hanno ceduto al Bologna Nicolas Dominguez. Se i due club troveranno la quadra, Santiago Castro già a gennaio può raggiungere Bologna. In alternativa, c’è un altro attaccante che è Evan Guessand del Nizza, di 22 anni. Il Bologna discuterà di questa situazione con Thiago Motta ma la speranza del club è quella di tenere fino al termine della stagione Zirzkee per poi affiancargli un altro attaccante di buone prospettive.