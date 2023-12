Problemi col rinnovo: lascia il Napoli ma resta in Italia

Situazione complicata questa per il futuro del calciatore del Napoli che sembrava ad un passo dal rinnovo di contratto, ma ora potrebbe saltare tutto.

Ci sono novità in arrivo per il calciatore e la società, visto che c’è la seria possibilità che alla fine il tesserato decida di cambiare maglia e provare una nuova avventura. In maniera clamorosa può anche restare in Serie A andando a deludere i tifosi del Napoli per la sua scelta.

Ci sono cambiamenti in arrivo a gennaio per il Napoli di Aurelio De Laurentiis pronto ad una mini rivoluzione a stagione in corso. Perché c’è un chiaro problema per il club azzurro sotto tanti punti di vista, tra cui quello legato ai rinnovi di contratto che non sembrano essere vicini per alcuni big della società.

Calciomercato Napoli: addio o rinnovo per un big

Ci sono novità importanti che riguardano le scelte che farà il club i suoi giocatori nelle prossime settimane in vista del calciomercato di gennaio che può cambiare tante cose in casa Napoli. Al momento la situazione è spinosa per diversi giocatori che vogliono provare a capire che progetto c’è dopo la vittoria dello scudetto, visti i tanti problemi che sono sorti e la volontà del presidente di non alzare il tetto ingaggi, anzi, di andarlo a ridurre creando un po’ di malumore generale. Ora c’è un’altra vicenda spinosa che è quella legati ai nuovi contratti per alcuni giocatori.

Sono diversi i tesserati del Napoli in scadenza nel 2024 o nel 2025. Per questo motivo le grandi società d’Europa sono pronti ad arrivare a saccheggiare il club di De Laurentiis e portare via con maxi offerte i migliori giocatori del Napoli. Adesso bisognerà aspettare e capire che tipo di scelte verranno fatte, ma non solo dalla società, ma anche dagli stessi giocatori che stanno vivendo un momento terribile con una forte contestazione che riguarda il club Campione d’Italia che sta subendo batoste importanti.

Adesso servirà capire se si potrà ricompattare il gruppo con Walter Mazzarri che ha il duro compito di risollevare il Napoli, mentre la società dovrà risolvere l’umore di alcuni di questi giocatori e cercare di capire con chi continuare insieme anche per i prossimi anni. Al momento sono diversi i big azzurri che potrebbero andar via nei prossimi mesi, chi gratis e chi per una cifra molto bassa rispetto il reale valore per dei problemi contrattuali.

Su tutti c’è Zielinski che può lasciare il Napoli senza rinnovo e firmare con l’Inter sempre in Serie A. Il centrocampista polacco è in scadenza a giugno 2024 e soltanto nelle prossime settimane si cercherà di capire che scelte si faranno per il suo futuro.