Inchiesta Prisma Juventus, confermati quattro reati gravissimi

La Juventus è ancora alle prese con l’inchiesta Prisma che pare non riuscire a lasciare in pace il club biacnonero: confermati i reati.

La società sta vivendo un periodo tremendo dal punto di vista economico e amministrativo, iniziato l’anno scorso e non ancora terminato. I problemi sono stati molteplici, hanno causato anche lo stop dalla UEFA per la partecipazioni alle competizioni europee e ora la squadra sta pagando in campo quello che la società ha sbagliato negli anni addietro.

Il futuro della Juventus è da tenere ancora sotto controllo perché l’Inchiesta Prisma sta andando avanti e rischia di provocare ulteriore caos.

Juventus, l’Inchiesta Prisma è ancora viva: cosa è successo

La Juventus sta attraversando un periodo complesso a causa delle questionoi giudiziarie che non sono ancora terminate. L'Inchiesta Prisma che rischia di compromettere di nuovo il futuro del club bianconero. Iniziata circa un anno fa rischia di andare avanti ancora per molto tempo e nelle prossime settimane potrebbe portare a novità importanti per la società.

Si è spesso parlato del possibile coinvolgimento di altri club di Serie A ma ora le novità arrivano direttamente da una nota della Juventus che rischia di portare a nuovi problemi.

La giustizia sportiva ha dato una nuova “botta” alla Juventus con il il caso ‘Prisma’ e per i bianconeri sono state confermate le ipotesi di reato.

Inchiesta Prisma, conclusione indagini preliminari: le ultime