La Juve ha un nuovo alleato: scelta fatta

Genova, il Genoa, le polemiche, le critiche e tutto quanto la gara di venerdì scorso si è trascinata stancamente dietro devono essere messe da parte. Nella mente di Massimiliano Allegri c’è ora soltanto il Frosinone di Eusebio Di Francesco con la sua piccola colonia di bianconeri in prestito.

Perché se l’ultimo turno di campionato ha visto l’Inter allontanarsi pericolosamente, ancor più pericolosamente si sono avvicinate il Napoli e il Milan, avversarie temibili in proiezione qualificazione alla prossima Champions League.

Nella mente di Cristiano Giuntoli, invece, non vi può essere che il mercato ed il tentativo di apportare qualche aggiustamento all’incompleto organico della Juventus. Il tempo stringe ed è il momento di vedere quali opzioni possono essere davvero percorribili per il nome nuovo del centrocampo bianconero.

La Juve ha un nuovo alleato

Il direttore tecnico bianconero proverà, fin dove possibile, ad acquisire le prestazioni di un profilo di spessore, che possa essere di autentico supporto ad un reparto in deficit di uomini ma anche, in diverse occasioni, di personalità. E se dovessero presentarsi alleanze insperate, ben vengano.

Un prestito secco per sei mesi. Questa la proposta della Juventus al Manchester City di Pep Guardiola per il centrocampista inglese Kalvin Phillips. Il centrocampista dei Citizens non ha trovato continuità di utilizzo in questa stagione e in vista degli Europei di Germania della prossima estate non vuole perdere la titolarità nella nazionale inglese. Anche per questo vuole lasciare il Manchester City per i prossimi sei mesi, fino al termine della stagione in corso.

Diverse big della Premier League si sono già messe in fila per tentare di ingaggiare il nazionale inglese. Come ci informa calciomercato.it, il Newcastle e, notizia delle ultime ore, il Liverpool di Jurgen Klopp, sono sulle tracce del 28enne centrocampista.

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, non vedrebbe certo di buon occhio il passaggio del suo centrocampista ad una rivale diretta per il titolo. Per questo spinge il centrocampista in direzione di Torino. Se prestito deve essere che vada lì dove non creerebbe alcun problema al Manchester City.

Una sponda, quella del tecnico spagnolo, che non può che far piacere a Giuntoli. La trattativa non è semplice ma i segnali che arrivano dall’Inghilterra sembrano buoni. E se poi arriva anche il consiglio, non troppo disinteressato, del Pep… l’affare si può davvero fare.